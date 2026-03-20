Mango Crop : आटपाडीत वादळाचा कहर! आंब्याच्या बागांत फळांचा खच, शेतकरी हवालदिल

आटपाडी : तालुक्यात आज सायंकाळी प्रचंड वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसाने आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पावसाचे प्रमाण कमी असले, तरी सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे तालुक्यातील पूर्व भागात आंब्याची मोठी पडझड झाली असून, जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे. अनेक बागांत जमिनीवर आंब्यांचा अक्षरश: खच पडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. .आटपाडी तालुक्यात आज सायंकाळी प्रचंड जोरदार वारा आणि पाऊस कोसळला. पावसाचे प्रमाण कमी असले तरी सोबत प्रचंड वादळी वारे होते. त्याचा फटका आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे..तालुक्यात आंब्याचे जवळपास पंधराशे एकरवर क्षेत्र आहे. टेंभूचे पाणी आल्यापासून मोठ्या प्रमाणावर आंब्याची लागवड वाढली आहे. त्याचे उत्पादन घेण्यात शेतकरी यशस्वी होऊ लागला आहेत. मात्र आज रात्री वादळी वाऱ्याचा फटका या डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. सध्या आंब्याचा आकार १०० ते १५० ग्रॅमच्या दरम्यान आहे. .जोरदार मोठ्या पावसाच्या थेंबामुळे आणि काही ठिकाणी तुरळक गारपीट झाल्याने फळावरती मोठ्या प्रमाणावर डाग पडून फळकूज होणार आहे. त्याहीपेक्षा प्रचंड सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आंबे पडले आहेत..तालुक्याच्या पूर्व भागात ५० टक्के पेक्षा जास्त आंब्याची गळ झाली आहे. अक्षरशः आंब्याच्या बागेत जमिनीवर आंब्याचे अंथरूण झाले. तुलनेत पश्चिम भागात नुकसानीचे प्रमाण कमी आहे. पश्चिम भागात असलेल्या डोंगररांगेमुळे वाऱ्याचा वेग कमी होतो. त्यामुळे पूर्व भागाच्या तुलनेत पश्चिम भागात नुकसान कमी झाली आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करून भरपाई द्यावी अशी शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे..एक हेक्टर आंब्याची बाग आहे. बागा धरण्याअगोदर शेणखत, वरखत घातले. एक-दोन फवारण्या केल्या. वेळेवर पाणी सोडत होतो. त्यामुळे चांगली फळधारणा झाली होती. मात्र आजच्या प्रचंड वाऱ्यामुळे आंब्याची मोठ्या प्रमाणावर गळ झाली आहे. जवळपास ६० टक्क्यांवर नुकसान झाले आहे. पीक पदरात पडेपर्यंत किती नुकसान होईल, सांगता येत नाही.- संतोष ननवरे, आंबा उत्पादक शेतकरी.