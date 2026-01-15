पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : महायुतीतच घमासान! आटपाडीत जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप–शिवसेना थेट आमनेसामने

Atpadi Zilla Parishad : केंद्र व राज्यात एकत्र असले तरी आटपाडीत भाजप आणि शिवसेना थेट आमनेसामने आल्याने महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष उघड झाला आहे.
नागेश गायकवाड -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
 आटपाडी : आटपाडी तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचे चक्क वादळ आले असून, अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या निवडणुका जाहीर होताच तालुक्यातील राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे.

