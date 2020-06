फळमार्केटमध्ये कोल्ड स्टोअरेज जागा पार्किंगसाठी दाखवून प्रत्यक्षात विक्रीचा प्रयत्न

सांगली- विष्णूअण्णा पाटील फळ मार्केटमध्ये नियोजित कोल्ड स्टोअरेजच्या जागेवर पार्किंग करण्याचा निर्णय बाजार समितीने घेतला आहे. परंतू प्रत्यक्षात कोल्ड स्टोअरेज प्रकल्प गुंडाळण्याचा डाव असून त्यातून जागा विक्रीचा घाट संचालकांनी घातला आहे. उत्पन्न वाढीसाठी नव्हे तर संचालकांची तुंबडी भरण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. त्याला व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. याप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधक आणि पणन विभागाकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती फळे व भाजीपाला व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल आलदर आणि पदाधिकारी यांनी पत्रकार परिषदेत केली. ते म्हणाले, ""सांगलीचे फळ मार्केट हे मुंबई, पुणेनंतर सर्वात मोठे आहे. परंतू येथे गेल्या काही वर्षापासून अनागोंदी कारभार सुरू आहे. फळमार्केटमध्ये उभारलेला गांडुळ प्रकल्प सध्या बंद आहे. त्यासाठी लाखो रूपये खर्च करण्यात आले. कांदा चाळ नावाखाली उभारलेला पायलट प्रोजेक्‍ट बंदच आहे. मार्केटमधील स्वच्छतेचा बोजवारा उडालेला आहे. त्यामुळे सर्वत्र दुर्गंधी पसरली आहे. मार्केटमधील गाळ्याच्या मागे रस्ता करण्यासाठी लाखो रूपये निधी मंजूर केला. परंतू वर्ष झालेतरी अद्याप रस्ता नाही. तशातच पेव्हींग ब्लॉकचा घाट घातला आहे. व्यापाऱ्यांना विश्‍वासात न घेता अनागोंदी कारभार सुरू आहे. त्यामुळे कारभाराबाबत सर्वत्र नाराजी व्यक्त होत आहे.'' ते पुढे म्हणाले, ""फळ मार्केटमध्ये पश्‍चिम बाजूला कोल्ड स्टोअरेजसाठी जागा आरक्षित आहे. परंतू हा प्रकल्प गुंडाळण्याचा घाट घातला आहे. नुकतेच ही जागा पार्किंगसाठी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याआडून जागा व्यापाऱ्यांना विक्री करण्याबाबत हालचाली सुरू आहे. त्याला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. कोल्ड स्टोअरेज शेजारील जागेवर पार्किंगची व्यवस्था करावी. तसेच व्यापाऱ्यांना गाळे देण्यासाठी कायदेशीरपणे प्रक्रिया राबवली जावी अशी आमची मागणी आहे. सध्या मार्केटमध्ये स्वच्छता, कचरा उठाव, स्वच्छतागृह, आतमध्ये वजनकाटा आणि इतर सुविधांची मोठी गरज आहे. सुविधा देण्याऐवजी घाईगडबडीने जागा विक्री केली जात आहे. त्यामुळे त्याला व्यापाऱ्यांचा विरोध असून आम्ही पणन विभागाकडे तक्रार करणार आहोत.''

उपाध्यक्ष समिर बागवान, इरफान बागवान, सुनिल वाघमोडे, अस्लम बागवान, गोरख तोडकर, सागर मदने, आप्पासो तोडकर, रमेश आलदर, राजू यमगर, प्रशांत सगरे आदी उपस्थित होते.



