मंत्र्याच्या बंगल्याच्या परिसरात एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न 

सांगली - विश्रामबाग परिसरातील शंभरफुटी रस्त्यावर असणाऱ्या बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे एटीएम मशीन फोडणाचा प्रयत्न करणाऱ्या चोरट्याला आज पहाटे रंगेहाथ पकडले. ओंकार रामचंद्र कंदी (वय 22, हरभट रोड, सांगली) असे त्याचे नाव आहे. विश्रामबाग पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे चोरीचा प्रयत्न फसला. हा प्रकार घडला ते ठिकाण एका मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या परिसरात आहे. पोलिसांनी माहिती दिली, की घरफोडी, चोरी, चेनस्नॅचिंगच्या घटना रोखण्यासाठी नाकाबंदी, गस्तीचे आदेश पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा यांनी दिले होते. त्यानुसार विश्रामबाग पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अनिल तनपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली खास पथके तयार करण्यात आली आहे. पथकातील पोलिस शनिवारी रात्री गस्तीवर होते. शंभर फुटी रस्त्यावरील आनंदश्री अपार्टमेंटमधील बॅक ऑफ महाराष्ट्रच्या एटीएममध्ये चोरीचा होत असल्याची माहिती मिळाली. तातडीने पथक रवाना करण्यात आले. संशयित ओंकार कंदी हा एटीएम मशीन असणाऱ्या खोलीत तोंडाला रुमाल बांधून संशयास्पदरित्या आढळला. सखोल चौकशी केली असता त्याच्याकडे कटावणी व स्क्रु ड्रायव्हर मिळून आला. त्याने एटीएमचा लहान दरवाजा उघडल्याचे स्पष्ट झाले. दुचाकीवरून पैसे चोरण्यास आल्याची कबुलीही त्याने दिली. त्याला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या घटनेची माहिती बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे अधिकारी व सुरक्षा एजन्सींना देण्यात आली आहे.

