कामेरी : वाळवा तालुक्‍यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इयत्ता नववी ते बारावीच्या शाळा 23 नोव्हेंबर पासून सुरू होत आहेत. मात्र या शाळांसाठी ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एस. टी. महामंडळाकडून सवलतीचे व मोफत पास सेवा नसल्याने शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची हजेरी कमी भरणार आहे. वाळवा तालुक्‍यातून या शाळेसाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या बरोबर परगावहून शहरी भागाकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. हे सर्व विद्यार्थी एसटी बसने येत असतात. यामध्ये या विद्यार्थ्यांना एसटी बसने ये -जा करण्यासाठी काही सवलत देण्यात येते. यामध्ये 33 टक्के विद्यार्थी व 66 टक्के शासन पैसे भरून विद्यार्थ्याला पास दिला जातो तर आईल्याबाई होळकर योजनेअंतर्गत पाचवी ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थिनींना मोफत पास दिला जातो. अशा विद्यार्थी इस्लामपूर स्थानकासह अंतर्गत येणाऱ्या आष्टा ,कासेगाव यामध्ये साधारण 12 हजारावर विद्यार्थी आहेत. त्यातच एसटी महामंडळाच्या ग्रामीण भागात एसटी बसच्या फेऱ्या अजून फारशा सुरू नाहीत. त्यामुळे हे विद्यार्थी शाळेत येणार कसे हाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमी बसेस कमी प्रमाणात सुरू आहेत. मात्र आता जर शाळांनी शाळा सुरु करणे बाबतचा शासनाचा आदेश व शाळेचे पत्र एस .टी. महामंडळ दिले. तर आम्ही विद्यार्थ्यांना पासही देऊ व एसटी फेऱ्या सुरू करू.

- एस. ए. देसाई, बस आगार प्रमुख इस्लामपूर संपादन : प्रफुल्ल सुतार

