8 Feet Crocodile Spotted in Krishna River : औदुंबरच्या कृष्णा नदीच्या डोहात आढळली आठफुटी मगर; घाटावर दररोज उन्हात बसताना दिसल्याने भाविकांमध्ये खळबळ

अंकलखोप (जि. सांगली) : औदुंबर येथील कृष्णा नदीच्या डोहात सध्या आठ ते दहा फूट लांबीच्या मगरीचा वावर पाहायला मिळत आहे. येथील नावाडी नितीन गुरव यांच्या म्हणण्यानुसार, दररोज सकाळी ही मगर घाटाच्या काठावर येऊन उन्हात बसते. औदुंबर येथे येणाऱ्या भाविकांनाही घाटावरून मगरीचे दर्शन होत (Krishna River Crocodile Sighting) आहे..औदुंबरच्या डोहात मासेमारीला बंदी असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात माशांची पैदास झाली आहे. पाणी स्वच्छ असताना घाटावरून हे मासे स्पष्टपणे दिसतात. भाविकांकडून प्रसादासह काही वस्तू नदीच्या पाण्यात सोडल्या जात असल्याने माशांना खाद्यही उपलब्ध होते..डोहातील माशांवर राखी बगळा, खंड्या, ब्राह्मणी घार, पानकावळे आणि रिव्हर टर्न या पक्ष्यांचाही वावर असतो. माशांच्या उपलब्धतेमुळे हे पक्षी नदीकाठावर नियमितपणे दिसतात. त्याचबरोबर या डोहात अनेक मगरींचा वावर असल्याचे स्थानिक सांगत आहेत..Wealth Astro Secrets : मुंगूस गेल्यावर तिथली माती देवघरात का ठेवावी? 'या' एका उपायाने दूर होईल दारिद्र्य.मगरीच्या वावरामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पाण्यात पोहण्याच्या भागात तारांचे फेंन्सिंग करून जाळी उभारण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित अंतर राखून नदीकाठावरून मगरीचा वावर पाहता येतो. औदुंबर हे श्रीदत्त तीर्थक्षेत्र असल्याने गुरुवार, पौर्णिमा, गुरुपौर्णिमा, दत्तजयंती तसेच महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने येथे भाविकांची गर्दी असते. या काळात घाटावरून मगरीचा वावर पाहण्याची संधी भाविकांना मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.