पश्चिम महाराष्ट्र

8 Feet Crocodile Spotted in Krishna River : औदुंबरच्या कृष्णा नदीच्या डोहात आढळली आठफुटी मगर; घाटावर दररोज उन्हात बसताना दिसल्याने भाविकांमध्ये खळबळ

giant crocodile spotted in Krishna River at Audumbar Sangli : औदुंबरच्या कृष्णा नदीतील डोहात आठ ते दहा फूट लांबीची मगर नियमित दिसत आहे. माशांची मुबलकता आणि पक्ष्यांचा वावर यामुळे डोहाची जैवविविधता वाढली आहे.
Krishna River Crocodile Sighting

Krishna River Crocodile Sighting

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अंकलखोप (जि. सांगली) : औदुंबर येथील कृष्णा नदीच्या डोहात सध्या आठ ते दहा फूट लांबीच्या मगरीचा वावर पाहायला मिळत आहे. येथील नावाडी नितीन गुरव यांच्या म्हणण्यानुसार, दररोज सकाळी ही मगर घाटाच्या काठावर येऊन उन्हात बसते. औदुंबर येथे येणाऱ्या भाविकांनाही घाटावरून मगरीचे दर्शन होत (Krishna River Crocodile Sighting) आहे.

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