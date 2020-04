लॉकडाउन यांच्यापासून दूरच

नगर : देशात लॉकडाउन जाहीर होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. पोलिस व महसूल प्रशासनांकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांना सोशल डिस्टन्सचा नियम पाळण्याविषयी आवाहन केले आहे. मात्र, उपनगरांतील नागरिक सोशल डिस्टन्सच्या नियमाला हरताळ फासत फिरत आहेत. पोलिसांचे वाहन आल्याचा अंदाज येताच ही मंडळी जिवाच्या आकांताने घरात पळत सुटतात. लॉकडाउन लागताच जिल्हा प्रशासनाने शहरात जमावबंदी व संचारबंदी लागू केली. पोलिस शहरात फिरणाऱ्यांवर व शहरात येणाऱ्या रस्त्यांवर उभे राहून वाहनांवर कारवाई करू लागले. शहरात पोलिसांची संख्या कमी असल्याने उपनगरांत त्यांची वाहने किमान एकदा चक्‍कर मारून जाऊ लागली. सुरवातीला काही दिवस उपनगरांतील नागरिकांनी अंदाज घेतला. पोलिसांची वाहने कोणत्या वेळेत येतात, हे पाहून उपनगरांतील नागरिकांचे मॉर्निंग व इव्हिनिंग वॉकचे टायमिंग सेट झाले. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दुकानांच्या शेड अथवा झाडांच्या सावलीत दुपारी पत्त्यांचे डाव व गप्पांच्या मैफली रंगतात. यात सोशल डिस्टन्सचे नियम कोठेच नसतो. जणू काही कोरोना येथे येणारच नाही, याची या लोकांना खात्रीच असते. अशा स्थितीतही पोलिसांचे वाहन येत असल्याचा सुगावा लागताच हे नागरिक जिवाच्या आकांताने मिळेल त्या घरात व आडोशाला उभे राहून स्वतःला वाचविण्याचा प्रयत्न करतात. यात महिलांची धावपळ झाल्यास मोठा हंशाही पिकतो. महापालिका प्रशासनाच्या घंटागाड्या केवळ सोशल डिस्टन्सचे आवाहन नागरिकांना करत आहेत. त्याचे पालन मात्र नागरिक करताना दिसत नाहीत. शहरातील गस्ती पथकातील पोलिसांची संख्या 600

महसूल कर्मचारी संख्या 15

शहराची लोकसंख्या सुमारे 5 लाख फिरण्याच्या वेळा

पहाटे पाच ते सात

सायंकाळी साडेपाच ते सात व रात्री 9 ते 10 येथे लॉकडाउन पाळला जात नाही

वडगाव गुप्ता रस्ता, कॉटेज कॉर्नर परिसर, एमआयडीसी परिसर, कल्याण रस्ता, शासकीय तंत्रनिकेतन रस्ता, भवानीनगर, सारसनगर, स्टेशन रस्ता, आगरकर मळा, विरंगुळा मैदान, केडगावमधील भूषणनगर, आदर्शनगर, सावेडी उपनगरातील नित्यसेवा, निर्मलनगर, श्रमिकनगर आदी.

