पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Preservation : एकमेव स्मारकाचा ठेवा जपायलाच हवा; बाबाराव सावरकर यांच्या सांगलीतील स्मृती,भालजी पेंढारकरांचा पुढाकार

historic Babarao Savarkar : स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावणारे क्रांतिवीर बाबाराव सावरकर यांचे देशातील एकमेव स्मारक सांगलीत उभे आहे. भालजी पेंढारकर यांच्या पुढाकारातून साकारलेले हे स्मारक आज उपेक्षेच्या छायेत आहे.
#BabaraoSavarkar #Sangli #HeritagePreservation

#BabaraoSavarkar #Sangli #HeritagePreservation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आहुती देणाऱ्या बाबाराव सावरकरांची अखेर सांगलीत झाली. चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर यांच्या पुढाकाराने ‘अमरधाम’शेजारी उभारलेले त्यांचे स्मारक देशात एकमेव असे आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Paschim maharashtra
culture
Cultural heritage
aesthetic heritage of diversity
History

Related Stories

No stories found.