Sangli Preservation : एकमेव स्मारकाचा ठेवा जपायलाच हवा; बाबाराव सावरकर यांच्या सांगलीतील स्मृती,भालजी पेंढारकरांचा पुढाकार

सांगली : स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आहुती देणाऱ्या बाबाराव सावरकरांची अखेर सांगलीत झाली. चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर यांच्या पुढाकाराने 'अमरधाम'शेजारी उभारलेले त्यांचे स्मारक देशात एकमेव असे आहे. .गेल्या काही वर्षांत दुर्लक्षित असलेले स्मारक आता सुस्थितीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एके काळी जाळपोळीने काळवंडलेले हे स्मारक, एका ऐतिहासिक महापुरुषाचा ठेवा जपण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे..मालोजीराजेंचे शिल्प मोजतेय अखेरच्या घटका.स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकरांचे थोरले बंधू गणेश सावरकर हे प्रखर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते. गणेश, विनायक व नारायण हे तिघे बंधू राष्ट्रप्रेमाने भारावलेले. स्वातंत्र्यलढ्यात या तिघांचेही योगदान अत्यंत उल्लेखनीय. घरातील ज्येष्ठ या नात्याने त्यांनी दोन्ही भावंडांवर राष्ट्रप्रेमाचा संस्कार रुजवला. देव, देश व धर्मासाठी या तिघांनी आपला देह झिजवला. .१६ मार्च १९४५ रोजी त्यांचे सांगलीत निधन झाले. तत्पूर्वी शेवटची दोन वर्षे ते सांगलीत वास्तव्यास होते. त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगली-मिरजेची हवा आरोग्यासाठी चांगली असल्याचे सांगितल्याने ते येथे आले. मध्यवर्ती बस स्थानकानजीक सध्याच्या पारेख मेडिकल परिसरात परांजपे वाड्यात ते राहिले. .Dr. Baba Adhav : ...अन् 'सोनचाफा' दरवळत राहिला.तेथेच त्यांनी देह ठेवला. सांगली शहरातून अंत्ययात्रा काढण्यात आली. कृष्णा नदीकाठावर 'दीक्षितांची मळी' या भागात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याचवेळी सांगलीत त्यांचे स्मारक उभारण्याचा संकल्प झाला. मात्र ती कल्पना कालांतराने बारगळली. १९८३ पर्यंत हा संकल्प अपुराच होता. .चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर हे त्यांचे पट्टशिष्य. त्यांनी हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा निर्धार करत समिती स्थापन केली. गंगाधरसिंह दीक्षित यांनी त्यांच्या मालकीची साडेसहा गुंठे जमीन स्मारकाला दान दिली. १९८४ मध्ये स्मारकाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. .१९८६ मध्ये काम पूर्णत्वास गेले. माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याहस्ते स्मारकाचे उद्घाटन झाले. मात्र तेव्हापासून देशातील एकमेव स्मारकाची उपेक्षा सुरू झाली. हा परिसर भटक्या जनावरांचा उपद्रव, मटका- जुगाराचा अड्डा, मद्यपींचा उपद्रव, चोरट्यांचे आश्रयस्थान बनत गेले. ग्रंथालयातील पुस्तकांसह स्मारकाच्या जाळपोळीची घटनाही घडली..दररोज स्मरण, कृतीतून अभिवादन...महापुरात स्मारकाचे होत्याचे नव्हते झाले. तीन वर्षांपूर्वी वीरभूमी परिक्रमा उपक्रमांतर्गत स्मारकाचा 'मेकओव्हर' करण्यात आला. त्यात रंगरंगोटी, सुशोभीकरणासह वृक्षारोपण, परिसर स्वच्छता यांसह सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा समावेश होता. .२००३ पासून विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते बापू जोशी, राहुल कामत यांनी आजअखेर अखंड स्मारकाची दैनंदिन स्वच्छता, दिवाबत्ती, अभिवादन उपक्रम सुरू ठेवला आहे. केवळ जयंती-स्मृतिदिनापुरते औचित्य न ठेवता बाबारावांच्या कार्याचे दररोज स्मरण व प्रत्यक्ष कृतीतून अभिवादन करण्याचे व्रत स्वीकारले आहे..स्मारकाला संरक्षक भिंत नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. स्मारक परिसरात वीज पुरवठा, उद्यान, सुशोभीकरण, बंधाऱ्याकडे जाणाऱ्या घाटाची डागडुजी या गोष्टी आवश्यक आहेत. .देशसेवेसाठी झिजलेल्या महापुरुषाच्या स्मारकाची ही दुरवस्था थांबवण्यासाठी शासनाने या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे. लोकमान्यतेला राजमान्यतेची जोड मिळाल्यास हे स्मारक सांगलीचे भूषण ठरेल. राष्ट्रभक्ती जागवणारे हे ऊर्जाकेंद्र ठरेल.- सुहास जोशी, कार्यवाह, क्रांतिवीर बाबाराव सावरकर स्मारक मंडळ, सांगली.