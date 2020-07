जिल्हा बॅंकेच्या थकबाकीदार तीन संस्थांच्या लिलावाकडे पाठ 

सांगली- थकीत कर्ज वसुलीसाठी जिल्हा बॅंकेने केन ऍग्रो एनर्जी साखर कारखान्यासह स्वामी रामानंद भारती सहकारी सुतगिरणी तासगाव व खानापूर तालुका को ऑप. स्पिनींग मिल्स विटा या दोन सुतगिरण्यांचा लिलाव जाहीर केला होता. लिलावासाठी निविदा दाखल करण्याच्या आजच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत कोणीही निविदा भरली नाही. त्यामुळे फेर निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यामुळे फेर लिलावासाठी पुन्हा लाखो रूपयाचा खर्च करावा लागणार आहे. जिल्हा बॅंकेचे थकीत कर्ज वसुलीसाठी बडया थकबाकीदार संस्थांवर कारवाई सुरु केली आहे. यापूर्वी जिल्ह्यातील सहा संस्थांचा लिलाव काढण्यात आला होता. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे बॅंकेनेच त्या संस्था लिलावात खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे बॅंकेचा सुमारे 265 कोटी रूपये एनपीए कमी झाला. लॉकडाउनमध्ये बॅंकेने कर्ज वसुलीची मोहिम स्थगित ठेवली. लॉक डाऊनमध्ये शिथीलता आणल्यानंतर उद्योग धंदे, व्यवसाय सुरु झाले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेनेही वसुली मोहिम पुन्हा सुरु केली आहे. बॅंकेचा उर्वरीत एनपीए कमी करण्यासाठी बॅंकेने बडया थकबाकीदार संस्थांवर कारवाई सुरु केली आहे. केन ऍग्रो कारखान्याचे सुमारे 175 कोटींचे कर्ज आहे. बॅंकेने मुल्याकंन केल्यानंतर या कारखान्याची लिलावासाठी 114 कोटी 33 लाख 86 हजार रूपये राखीव किमंत ठेवण्यात आली आहे. तर स्वामी रामानंद भारती सुतगिरणीची 57 कोटी आणि खानापूर तालुका स्पिनींग मिलची 28 कोटी रूपये राखीव किंमत आहे. तिन्ही संस्थांच्या लिलावासाठी बॅंकेने तीन जुलैपर्यंत निविदा दाखल करण्याची मुदत दिली होती. तर सहा जुलै रोजी निवीदा उघडण्यात येणार होती. मात्र लिलावासाठी कोणीही निविदा भरली नाही. त्यामुळे या तिन्ही संस्थांचा फेर लिलाव लवकरच काढला जाईल अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत कडू यांनी सांगितले.



Web Title: Back to the auction of three arrears of District Bank