Sangli ZP : कुरबुरी, मतविभागणीने ‘महाविकास’चा घात; महायुतीला फायदा, स्थानिक मुद्दे मोठे मानून नेत्यांकडून गावच्या उमेदवाराचा पराभव

बागणी : जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या बागणी जिल्हा परिषद गटाच्या चुरशीच्या लढतीत महायुतीच्या उमेदवार मोहिनी खोत विजयी झाल्या. त्यांनी महाविकास आघाडीतून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार उर्मिला घनवट यांचा पराभव करत गटात महायुतीची सरशी झाली. .कारंदवाडी गणातून प्रशांत पाटील व बागणी गणातून उदयसिंह पाटील राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून विजयी झाले. निकालामुळे बागणी, शिगाव, रोझावाडी, फाळकेवाडी, कारंदवाडी, मर्दवाडी, मिरजवाडी गावांतील गटात, गणात स्थानिक राजकारणात उलथापालथ पाहावयास मिळाली..Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.बागणी गटातील आठही ग्रामपंचायती राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेतृत्वात असताना थोड्या मतांची झालेला पराभव चिंता करायला लावणारा आहे. स्थानिक अस्मितेचे विषय गावपुढारी गांभीर्याने घेतात. त्याचे प्रतिबिंब निकालात उमटले आहे..१९९२ पासून हेच सुरू आहे. कित्येक वर्षांनंतर बागणीला गटाची जागा मिळाली. मात्र स्थानिक मुद्दे मोठे मानून नेत्यांनी गावच्या उमेदवाराचा पराभव केला, असे म्हणावे लागते. निवडणुकीत स्थानिक नेत्यांनी दोन्ही बाजूंनी मोठी ताकद लावली. परंतु मतदारांनी मोहिनी खोत यांच्या बाजूने कल दिला. .PMC Election Results 2026 : खडकवासल्यात 'कांटे की टक्कर'! भाजप आणि राष्ट्रवादीने विभागल्या जागा; कार्यकर्त्यांत कुठे जल्लोष तर कुठे अश्रू.सदाभाऊ खोत यांनी महायुतीतील घटक पक्षांची केलेली एकजूट, गटातील तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे जाळे खोत यांच्या फायद्याचे ठरले, तर महाविकास आघाडीकडून मतदारसंघात झालेली विकासकामे आणि भविष्यातील आश्वासने याकडे मतदारांना आकर्षित करण्यात अयशस्वी झाले..महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांमधील अंतर्गत कुरबुरी, काही भागांत झालेली मतविभागणी घनवट यांच्या पराभवास कारणीभूत ठरली असून प्रचारात काहीसा झालेला उशीर आणि स्थानिक नेत्यांनी दिलेली छुपी साथ महायुतीच्या पथ्यावर पडली. .ही निवडणूक केवळ दोन उमेदवारांच्या नसून दोन मोठ्या आघाड्यांच्या प्रतिष्ठेची बनली होती. महायुतीच्या मोहनी खोत यांनी युक्तीने मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यात यश मिळवले. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी महायुतीच्या नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. मतदारांचा विकासकामांना कौल.सुरुवातीच्या फेरीपासून दोन्ही उमेदवारांत कामालीची चुरस पाहायला मिळाली. निष्ठा की विकास, अशा रंगलेल्या या लढतीत मतदारांनी विकासकामांना कौल देत गटातून महायुतीच्या मोहिनी खोत यांना १४८ मतांनी विजयी केले. कारंदवाडी, बागणी गणातून राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार पक्ष) प्रशांत पाटील ७६६, तर उदयसिंह पाटील ७३० मतांनी विजयी झाले..