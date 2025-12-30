पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : हिरव्यागार केळीबागांवर संकटाचे ढग; दर कोसळले आणि सांगलीतील शेतकरी हवालदिल

Banana Price Crash Hits Farmers : दराच्या घसरणीमुळे सांगली जिल्ह्यातील हजारो एकरांवरील केळीबागा आर्थिक संकटात सापडल्या, निर्यात मागणी घटल्याने आणि व्यापारी खरेदीसाठी पुढे न आल्याने केळी उत्पादक हतबल.
Banana Price Crash Hits Farmers

Banana Price Crash Hits Farmers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : कष्ट, खर्च आणि आशेच्या भरवशावर उभे राहिलेले सांगली जिल्ह्यातील केळी उत्पादन यंदा संकटात सापडले आहे. लाखो रुपये गुंतवून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारावर फुलवलेल्या हिरव्यागार केळीबागा आज दराच्या कोसळण्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
Agricultural damage
Paschim maharashtra
banana
Price
Crop Crisis

Related Stories

No stories found.