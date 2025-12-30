Sangli Farmer : हिरव्यागार केळीबागांवर संकटाचे ढग; दर कोसळले आणि सांगलीतील शेतकरी हवालदिल

सांगली : कष्ट, खर्च आणि आशेच्या भरवशावर उभे राहिलेले सांगली जिल्ह्यातील केळी उत्पादन यंदा संकटात सापडले आहे. लाखो रुपये गुंतवून, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारावर फुलवलेल्या हिरव्यागार केळीबागा आज दराच्या कोसळण्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. .उत्पादन भरपूर असतानाही बाजारात भाव नसल्याने आणि व्यापारी खरेदीसाठी पुढे न आल्याने केळी उत्पादक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत अडकले आहेत. या परिस्थितीमुळे संपूर्ण शेतकरी समाजात अस्वस्थता, नैराश्य आणि तीव्र संतापाची भावना पसरली आहे. - शामराव गावडे.Premium| Maharashtra Crop Damage: कर्जमाफी आणि हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत मिळाल्याशिवाय शेतकरी रब्बीची पेरणी कशी करतील?.यंदाच्या हंगामात जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना दराच्या घसरणीचा जबर फटका बसला आहे. अनेक महिन्यांच्या कष्टानंतर उभारलेली हजार एकरांवरील हिरवीगार केळीची बाग संकटात सापडली आहे. दर पडल्याने व्यापारी खरेदीसाठी पुढे न आल्याने हतबल झालेले शेतकरी केळी बागेवर नांगर फिरविण्याच्या मानसिकतेत आहेत. .उसाला पर्याय म्हणून जिल्ह्यात सिंचनाची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांना ऊस हे नगदी पीक होते. तरुण पिढी शेतात राबू लागली आणि आखाती देशात निर्यात होणारी केळी त्याला मिळणारा चांगला दर पाहून अनेक शेतकरी याकडे वळले. १२ महिन्यांत उसापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळणारे पीक म्हणून अल्पावधीत केळीची ‘क्रेझ’ निर्माण झाली..Agricultural News : द्राक्ष खरेदी करून पैसे न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना लगाम घाला! नाशिकच्या शेतकऱ्यांची 'नोंदणी अनिवार्य' करण्याची मागणी.लागण आणि खोडवा अशी दोन्ही पिके घेतली जात होती. निर्यातीसाठी प्रामुख्याने ‘जी नाईन’ संकरित केळीची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जात असे. त्यासाठी चार-चार महिने बुकिंगची प्रतीक्षा यादी असे. एकरी तीस ते पस्तीस टनापर्यंत उत्पन्न घेणारे अनेक पट्टीचे शेतकरी सांगली जिल्ह्यात आहेत..स्थानिक बाजारात केळीचा प्रतिक्विंटल दर पूर्वी १५०० ते २००० रुपये असा असताना व सध्या ५०० ते ७०० असा आहे, तरीही ग्राहकाला मिळणारी केळी ही प्रतिडझन ४० ते ५० रुपये आहेत. त्यामुळे व्यापारी मालामाल, तर शेतकरी भिके कंगाल होण्याची वेळ आली आहे. निर्यात व स्थानिक बाजारात केळीला चांगला दर मिळाला तर शेतकऱ्यांचे कल्याण होईल. केंद्र सरकारने या पिकाला हमीभाव द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.- दीपक पवार, केळी उत्पादक शेतकरी, .इटकरेउत्पादन खर्च सुद्धा निघत नसल्याने मंदीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला केळी लागणीवरच काढून टाकावी लागणार आहे. नवीन पीक करायला सुद्धा कमीत कमी एकरी चाळीस हजार रुपये खर्च आहे. त्यामुळे आपण केळी पिकानंतर विनामशागत ऊस लागण केली तर आपण यातून सावरू शकतो. आगामी दोन महिन्यांत दराची काय परिस्थिती राहते, यावरच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये नवीन लागण करायचा निर्णय घेतला तर योग्य होईल.- बी. एस. पाटील, केळी उत्पादक शेतकरी, बावची.निर्यात केळीचा दर... वर्ष प्रतिटन दर२०२२-२३ २१०००२०२३-२४ २८००० ( उच्चांकी)२०२४-२५ २३००००.माहिती स्रोत :जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय, सांगलीसंपादन : अमोल गुरव मांडणी : अमोल आपटे.शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर पाणीशेतीमध्ये नवं तंत्रज्ञान वापरून अधिक उत्पन मिळवू, अशी आशा बाळगत अनेक छोट्या शेतकऱ्यांनीही केळी लागवडीचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पदरमोड, प्रसंगी सावकारी उधार- उसनवारी करून लागवडी केल्या. .लावणीपूर्ण जमिनीची मशागत, सिंचन यंत्रणा, ड्रीप इरिगेशन, आवश्यक खते-औषधे, मजुरी या गोष्टींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला. डोळ्यांत तेल घालून वेळोवेळी बागेचे उत्कृष्ट असे व्यवस्थापन केले. बागाही उत्कृष्ट अवस्थेत होत्या. त्यामुळे यंदा चांगले पत्र आणि स्थिर बाजारभाव मिळेल, अशी अपेक्षा उत्पादक शेतकऱ्यांची होती, ती फोल ठरली..दर पडण्याची कारणेसलग चार-पाच वर्षांनंतर पहिल्यांदाच हा दर पडला आहेजिल्ह्यासह राज्याच्या इतर भागात मोठ्या प्रमाणात केळीची लागवडवाढलेले उत्पादन दर पडण्यास कारणीभूतप्री-कूलिंगची यंत्रणा असणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी कमी दरातील माल खरेदी करून दर पडण्याच्या कामाला हातभार लावला.निर्यातीला मागणी नाहीमोठ्या व्यापाऱ्यांचा केळी बाजारावर दबावबाजार समितीचे व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण नाही .मजुरी केळी उत्पादकांसाठी ठोस उपाययोजना हव्यातशेतकरी, हमीभाव, पीक विमा सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध आश्वासनांवर नाराज आहेत. केळी उत्पादकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली आहे. .सरकारकडून केळीसाठी किमान भाव निश्चित केला जावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा खर्च वगैरे परत मिळू शकेल, दर घसरणीच्या परिस्थितीत सरकारी खरेदी सुरू ठेवली जावी. केळीसाठी पीकविमा सुलभ आणि वेगवान दावे मंजूर करणारी असावी. आकस्मिक परिस्थितीत आपत्कालीन आर्थिक मदत दिली जावी. .व्यापारी व बाजारपेठ व्यवस्थापन स्थानिक, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी संपर्क वाढवणे. वाहतूक, पॅकिंगचा खर्चही निघेना कोरोनाचा काळ वगळता केळी पिकाने शेतकऱ्यांना चांगला हात दिला. परंतु यावर्षी हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांना दराचा मोठा फटका बसला. प्रतिक्विंटल १५०० ते २००० मिळणारा दर ३०० ते चारशे रुपयांवर आला आणि केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली. .एकाएकी दरात घसरण झाल्याने मजुरी, वाहतूक, पॅकिंगचा खर्चसुद्धा निघत नसल्याने केळी बाजारात नेऊन विकणे परवडत नाही, अशी स्थिती आहे. स्थानिक व्यापारी देखील खरेदीसाठी पुढे येत नाहीत. परिणामी शेतकरी कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 