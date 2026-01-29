Baramati Plane Crash : गांधीबाईंकडून गणित शिकलेल्या दादांनी पोरकं केलं!

- आर. डी. पाटील, माजी जनरल मॅनेजर, शरयु सहकारी साखर कारखानाBaramati Plane Crash Ajit Pawar Death : २०१९-२०२० मध्ये मी अजितदादांच्या शरयु कारखान्यात जनरल मॅनेजर होतो, त्यावेळी दादांचा सकाळी साडेसहा ते सात दरम्यान रोज सकाळी फोन यायचा. रोज रिपोर्ट पाहायचे. थोड्या वेळात रोजची स्थिती समजून घ्यायचे. कारखाना पूर्ण क्षमतेने चांगला चालला पाहिजे. यासोबत कामगारांचा पगार, त्यांची सुरक्षा याकडे बारीक लक्ष असायचे. .शासकीय देणी थकली नाही पाहिजेत, यावर त्यांचा कटाक्ष असायचा. माझे वडील त्यांच्याकडे इस्टेट मॅनेजर होते, त्यामुळे माझे शिक्षण बारामतीतच झाले. कौटुंबिक संबंध असल्याने दिवाळी पाडवा असो की, दुसरा कोणताही समारंभ; दादांच्या आईंनी देखील कधी अंतर दिले नाही. महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे आम्ही विद्यार्थी. त्यांची दहावीच्या १९७५ ची ,तर आमची ८१ ची बॅच होती. माजी विद्यार्थ्यांच्या मेळाव्यात ते आठवणी सांगत..Baramati Plane Crash : 'ट्रॅक्टरला दोरी बांधून विमानाचे अवशेष बाजूला केले अन् उर्वरित तीन मृतदेह बाहेर काढले'; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितली संकटाची कहाणी.‘कडक शिस्तीतील गणिताच्या गांधी बाईंचा मार खाऊन आम्ही मोठे झालो आहोत,’ असे दादा सांगायचे. २०१९ मध्ये सांगली, कोल्हापूरच्या महापुराची पाहणी करून बारामतीला परतताना रात्री साडेअकरा वाजता शरयु कारखान्यावर येऊन जेवण केले होते. माझी पत्नी सरपंच झाली होती. विरोधी पक्षनेते असताना दादा तासगाव दौऱ्यावर आले होते. निमणी गावावरून जाताना त्यांनी थांबून वडिलांची चौकशी केली. दादांचा सध्या उभारीचा काळ होता. त्यांना मुख्यमंत्री झालेले पाहायचे होते. दादा आम्हाला पोरकं करून गेले..दादांची कुपवाड भेटदोन वर्षांपूर्वी, ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अजितदादा कुपवाडला आले. ते राज्यस्तरीय भाई नेरुरकर चषक खो-खो स्पर्धेच्या उद्घाटनासाठी. संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून ते आले, त्या वेळी त्यांनी राज्यभरात १३८ क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याची घोषणा केली होती. याच दिवशी त्यांच्या हस्ते मदनभाऊ पाटील स्टेडियमचा लोकार्पण सोहळा झाला. सुसज्ज असलेले हे मिनी स्टेडियम कुपवाडच्या खेळाडूंकरिता नवे पर्व घेऊन आले. ‘अपयशाने खचू नका, यश टिकवण्यासाठी सातत्य ठेवा,’ हा संदेश अजितदादांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.