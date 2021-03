साखरेची आधारभूत किंमत चार हजार रुपये द्यावी

मिरज : केंद्र सरकारने साखरेची आधारभूत किंमत तीन हजार सातशे ते चार हजार रुपये प्रति क्विंटल द्यावी, अशी मागणी करणारा ठराव येथील मोहनराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संमत करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी कारखान्याचे अध्यक्ष मनोज शिंदे (म्हैसाळकर) होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय आदेशामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या सभेत अध्यक्षस्थानावरून बोलताना शिंदे म्हणाले,""कारखान्याने आर्थिक झळ सोसून एफआरपीपेक्षा उसाला चांगला दर दिला आहे. साखर कारखान्याची वाटचाल सध्या प्रतिकूल परिस्थितीतही अत्यंत यशस्वीपणे सुरू आहे. ऊस उत्पादक सभासद आणि कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यामुळेच कारखाना विकासाचे टप्पे पार करतो आहे. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या प्रयत्नामुळे मिरज पूर्व भागासह जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागास वरदान ठरलेली म्हैसाळ योजना सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेच्या पाण्याचा ऊस लागवड करून अधिकाधिक लाभ घ्यावा आणि पाणीपट्टी ही तातडीने सरकारजमा करावी.'' सभेच्या प्रारंभी कारखान्याचे ज्येष्ठ संचालक अण्णासाहेब कुरणे यांच्या हस्ते कारखान्याचे संस्थापक मोहनराव शिंदे आणि राजाराम बापू पाटील यांच्या प्रतिमांचे पूजन झाले. यावेळी अहवाल वाचन संचालक विजयसिंह भोसले यांनी केले तर विषयपत्रिकेवरील विषयांचे वाचन कारखान्याचे कार्यकारी संचालक सूर्यकांत पाटील यांनी केले. यावेळी सभेच्या विषयपत्रिकेवरील सर्व विषय हे सर्वानुमते मंजूर झाले. कारखान्याचे उपाध्यक्ष पर्स पाटील यांनी आभार मानले. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

