सावधान ! ही माहिती लपवल्यास  गावस्तरीय समित्यांवरही कारवाई 

सांगली- विनापरवाना इतर जिल्ह्यातून सांगली जिल्ह्यात दाखल झालेल्या लोकांची यादी ग्रामस्तरीय समितीने तत्काळ तहसीलदारांना द्यावी. तसेच तहसीलदारांनी आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल अशा व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी. त्यांची आरोग्य विभागाकडून वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिले आहेत. "कोरोना' चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासन उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याच अनुषंगाने तहसील कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली गावस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन समिती कार्यरत केलेली आहे. या समितीने परदेश प्रवास करून आलेल्या तसेच जिल्ह्याबाहेरून आलेल्या लोकांची माहिती तहसील कार्यालयाला देणे आवश्‍यक आहे. तरीही काही गावात बाहेरील जिल्ह्यातून प्रवासी जिल्ह्यामध्ये स्थलांतरित होत आहेत. त्यांची माहिती प्रशासनाला दिली जात नाही. त्यामुळे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी यांनी ज्या गावस्तरीय समित्या कर्तव्यात कसूर करतील अशा समित्यामधील सदस्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून कारवाई केली जाईल असे आदेश दिले आहेत. प्रशासनाने दिलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे पालन करणे, आदेशांची माहिती ग्रामस्थांना देणे तसेच लोकांमध्ये प्रबोधन करणे, परदेश प्रवास करून आलेल्यांची माहिती तत्काळ तहसील कार्यालयाला देण्यासाठी यासाठी मार्च महिन्यामध्येच गावस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन समिती कार्यरत करण्यात आलेली आहे. इतर जिल्ह्यातून आलेल्या सर्व व्यक्तींची यादी तयार करून ती ग्रामस्तरावर अद्ययावत ठेवावी. राज्य शासनाने लॉकडाऊन मधून सूट असणारे अगर अन्य जिल्ह्यातून सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने आलेल्या व्यक्तींची स्वतंत्र यादी तयार करून तहसीलदारांकडे पाठवावी. तहसीलदारांनी अशा व्यक्तींची आरोग्य विभागाकडून आरोग्य तपासणी करावी. सांगली जिल्ह्यात प्रवेश बंदी आदेश लागू असताना विनापरवानगी इतर जिल्ह्यातून आलेल्या व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक आदेशाचा भंग केल्याने कायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचेही जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.



