सावधान ! पेडमध्ये "कोरोना' चा रुग्ण सापडला 

पेड (सांगली)- पेड (ता. तासगाव) येथे कोरोनाबाधित रुग्ण सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाने पेड परिसरातील एक किलोमीटरचा परिसर "कंटेनमेंट' झोन केला आहे. तर गाव 14 दिवसासाठी "बफर झोन' मध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावाकडे येणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात आले असून पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. हातनुर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य विभागाचे कर्मचारी सध्या गावात ठाण मांडून असून सकाळ पासूनच गावातील लोकांची आरोग्य तपासणी चालू केली आहे. त्यामुळे लोकांच्यात घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. ग्रामपंचायतीकडून औषध फवारणी करण्यास सुरुवात केली आहे. तासगावच्या तहसीलदार कल्पना ढवळे, गटविकास अधिकारी दीपा बापट, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल सूर्यवंशी, पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सावंत्रे यांनी गावाला भेट देऊन तातडीने गाव बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरोना बाधित रुग्ण हा 27 मे रोजी मुंबई येथील शिवडी मधून मोटारसायकलने आपल्या मूळ गावी पेड येथे आला होता. त्याला बॅरिस्टर टी. के.शेंडगे विद्यालयात संस्थात्मक "क्वारंटाइन' करण्यात आले होते. येथे आल्यानंतर सहा ते सात दिवसांत त्याला कोरोनाची लक्षणे दिसताच त्याला तपासणीसाठी मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. त्याचा "स्वॅब' तपासणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने या भागात खळबळ उडाली आहे.

कोरोना बाधितांच्या संपर्कात असलेल्यांना संस्थात्मक क्वारंटाइन केले आहे. शेंडगे विद्यालयातील 19 जणांचे स्वॅब तपासणीचे नमुने पेड येथे घेण्यात येणार असल्याचे हातनूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हे स्वॅबचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. हातनुर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विक्रम पाटील यांच्यासह डॉक्‍टर आणि 30 आरोग्य विभागाचे कर्मचारी यांनी गावातील लोकांची आरोग्य तपासणी चालू केली आहे. पेडकडे येणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात आले असून गाव शंभर टक्के "लॉकडाऊन' करण्यात आले आहे. पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सावंत्रे यांनी गावात बंदोबस्त ठेवला आहे. तहसीलदार कल्पना ढवळे, गटविकास अधिकारी दीपा बापट, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल सूर्यवंशी, पोलीस निरीक्षक राजेंद्र सावंत्रे, मिरजेचे हेल्थ एक्‍सपर्ट सुधीर जाधव, डॉ. विक्रम पाटील यांनी गावात येऊन कामकाजाचा आढावा घेतला आहे.



Web Title: Be careful! A patient of "Corona" was found in the PED