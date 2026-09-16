Goat Market: उंदरीसाठी बकऱ्यांच्या खरेदीला गर्दी, मागणी वाढली; ७ हजारांपासून ५० हजारांपर्यंत दर

बेळगाव, : तालुक्याच्या गावांसह परिसरात गणेश आगमनानंतर दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी उंदरी साजरी करण्याची परंपरा आहे. घरोघरी गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर उंदरीच्या दिवशी बकऱ्याला मान देण्याची प्रथा अनेक गावांमध्ये आजही कायम आहे. त्यामुळे उंदरीच्या पार्श्वभूमीवर बकऱ्यांच्या खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये मोठी गर्दी झाली होती. परंपरेनुसार उंदरीसाठी बकऱ्यांची खरेदी केली जात असल्याने बेळगाव तालुक्यासह परिसरातील आठवडी बाजारात बकरी बाजारांमध्ये खरेदीदारांची झुंबड उडाली..विशेषतः हुक्केरी तालुक्यातील दड्डी बाजारपेठेत बकरी खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने नागरिक बकऱ्यांच्या खरेदीसाठी बाजारात दाखल झाले होते. त्यामुळे बाजारपेठेत दिवसभर गजबजाटाचे वातावरण होते. उंदरीच्या पार्श्वभूमीवर बकऱ्यांना मोठी मागणी असल्याने यंदा त्यांच्या दरातही वाढ झाल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. .बाजारात साधारण ६ हजार रुपयांपासून २५ हजार रुपयांपर्यंत विविध आकार व वजनाच्या बकऱ्यांची विक्री झाली. ग्राहकांकडून पसंतीच्या बकऱ्यांसाठी घासाघीस सुरू होती. मागणी वाढल्यामुळे चांगल्या आणि वजनदार बकऱ्यांना विशेष मागणी होती. गणेशोत्सवातील या पारंपरिक प्रथेमुळे बकरी बाजारात चांगली उलाढाल मिळाली. बाजारपेठेत खरेदी-विक्रीमुळे उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते..खानापूरमध्ये बकरी बाजारात गर्दीगणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर खानापूर शहरातील पारंपरिक बकरी बाजाराला रविवारी (ता. १३) गर्दी झाली. सोमवारपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होत असून, त्यानंतरच्या ‘ऋषिपंचमी’ला पाळल्या जाणाऱ्या पारंपरिक प्रथेमुळे तालुक्यांत बकऱ्यांना मागणी असते. यंदाही बाजारात हजारो बकऱ्यांची खरेदी-विक्री झाली. त्यामुळे दिवसभरात कोट्यवधींची उलाढाल झाल्याचा अंदाज आहे. मरियम्मा मंदिरासमोरील परिसरात भरलेल्या बाजारात तालुक्यासह परिसरातील गावांमधून बकरी मालक मोठ्या संख्येने दाखल झाले होते..सकाळपासूनच बकरी मालक, व्यापारी आणि ग्राहकांची गर्दी होती. वजन, आकारमान आणि जातीनुसार बकऱ्यांच्या दरात तफावत होती. साधारण सात हजारांपासून ५५ हजार रुपयांपर्यंत एका बकरीचे दर होते. चांगले वजन आणि आकर्षक बांधा असलेल्या बकऱ्यांना विशेष मागणी होती. बकरी बाजारासोबतच चहा, आईस्क्रीम, भाजलेल्या शेंगा, जनावरांना बांधण्यासाठी रंगीबेरंगी दोऱ्यांची विक्रीही मोठ्या प्रमाणात झाली. नंदगड येथील बाजारातही हजारो बकऱ्यांची खरेदी-विक्री झाल्याने तालुक्यातील ग्रामीण बाजारपेठांना चांगलीच रंगत आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.