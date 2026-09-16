पश्चिम महाराष्ट्र

Goat Market: उंदरीसाठी बकऱ्यांच्या खरेदीला गर्दी, मागणी वाढली; ७ हजारांपासून ५० हजारांपर्यंत दर

उंदरीच्या पारंपरिक प्रथेमुळे बेळगाव, हुक्केरी, खानापूरसह ग्रामीण बाजारपेठांत बकऱ्यांच्या खरेदीला उसळी; वजनदार, आकर्षक बकऱ्यांना विशेष मागणी, दरात लक्षणीय वाढ
goat market

goat market

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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बेळगाव, : तालुक्याच्या गावांसह परिसरात गणेश आगमनानंतर दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी उंदरी साजरी करण्याची परंपरा आहे. घरोघरी गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर उंदरीच्या दिवशी बकऱ्याला मान देण्याची प्रथा अनेक गावांमध्ये आजही कायम आहे. त्यामुळे उंदरीच्या पार्श्वभूमीवर बकऱ्यांच्या खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये मोठी गर्दी झाली होती. परंपरेनुसार उंदरीसाठी बकऱ्यांची खरेदी केली जात असल्याने बेळगाव तालुक्यासह परिसरातील आठवडी बाजारात बकरी बाजारांमध्ये खरेदीदारांची झुंबड उडाली.

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