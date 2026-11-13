Gokak Waterfall Flowing : गोकाक धबधब्याला मिळाली नवसंजीवनी! हिडकल जलाशयातून पाणी सोडताच पुन्हा प्रवाहित झाला धबधबा, पर्यटकांमध्ये आनंदाचे वातावरण

-वसंत हवालदारगोकाक (जि. बेळगाव) : घटप्रभा नदी कोरडी पडल्याने नदीकाठच्या गावांमध्ये निर्माण झालेली पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी हिडकल जलाशयातून पाणी सोडण्यात येत आहे. या पाण्यामुळे गोकाक धबधबा पुन्हा प्रवाहित झाला असून, धबधब्याच्या परिसरातील निसर्गसौंदर्य खुलले आहे. धबधबा प्रवाहित झाल्याने पर्यटक आणि निसर्गप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..घटप्रभा नदीचे पात्र कोरडे पडल्याने नदीकाठच्या गावांमधील नागरिकांसह जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार नदीपात्रात एक टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ९ नोव्हेंबरपासून सलग पाच दिवस हिडकल जलाशयातून दोन हजार क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे..Radhanagari Wildlife Sanctuary : मांजरखिंड ते काळम्मावाडी धरण मार्गावर खुललं निसर्गाचं सौंदर्य; झाडांवर रुबाबात वावरणारा 'शेकरू' कॅमेऱ्यात कैद.या विसर्गामुळे घटप्रभा नदीवरील बेळगाव जिल्ह्यातील १२ आणि बागलकोट जिल्ह्यातील १० अशा एकूण २२ पूलवजा बंधाऱ्यांमध्ये पाणी साठविण्यात येत आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांतील पाणीटंचाई दूर होण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, नदीपात्रातून वाहणाऱ्या पाण्यामुळे गोकाक धबधब्यालाही नवसंजीवनी मिळाली असून, परिसरातील निसर्गरम्य वातावरण पुन्हा खुलले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.