यमकनमर्डी (जि. बेळगाव) : माध्यान्ह आहार योजनेच्या मागील कालावधीतील कॅशबुकमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी १५ हजारांची लाच घेताना हुक्केरी तालुक्यातील अक्षरदासोह योजनेच्या सहायक संचालिका सविता हलकी या लोकायुक्तांच्या जाळ्यात (Hukkeri government officer bribery case) अडकल्या..हुक्केरी तालुक्यातील शिप्पूर येथील हायस्कूलमध्ये शारीरिक शिक्षण शिक्षक म्हणून सेवा बजावलेले आणि सध्या बेळगाव तालुक्यातील मुत्नाळ हायस्कूलमध्ये कार्यरत असलेले पी. एम. हेज्जे यांच्याकडून माध्यान्ह आहार योजनेच्या मागील कालावधीतील कॅशबुक दुरुस्त करून देण्यासाठी सविता हलकी यांनी १५ हजारांच्या लाचेची मागणी केली होती, असे सांगण्यात येते. यासंदर्भात लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल झाली होती..Shaktipeeth Highway Farmers Protest : 'मरायच्या आधी कार्य घालायला आलाय का?'; शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध, पोलिस बंदोबस्तातही मोजणी रोखली.गुरुवारी लाचेची रक्कम स्वीकारताना लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी छापा टाकून सहायक संचालिका हलकी यांना पकडले. लोकायुक्त निरीक्षक व्यंकटेश यडहळ्ळी यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई केली. सध्या लोकायुक्त अधिकाऱ्यांकडून कार्यालयात त्यांची चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.