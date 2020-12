बेळगावात भरदिवसा घरफोड्या करणारे दोघेजण अखेर जेरबंद

बेळगाव : झाडशहापूर येथे पाठलाग करुन पकडण्यात आलेल्या दोघा आंतरराज्य चोरट्यांकडून एकून सात प्रकरणांचा उलगडा झाला आहे. ही जोडी भरदिवसा घरफोड्या करण्यात तरबेज असून त्यांच्याकडून सोन्याचे दागिने, मोटार, गावठी पिस्तुल असा एकूण तब्बल 51 लाख 60 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. प्रकाश विनायक पाटील (वय 30, मुळ रा. सरस्वतीनगर शहापूर सध्या रा. जरीवाडा साखळी गोवा) आणि नित्य खालीपद मंडल (वय 41, रा. कालीपद पश्‍चिम बंगाल) अशी संशयितांची नावे आहेत. रविवार (6) झाडशहापूर येथे घरफोडी करताना ग्रामस्थ व पोलिसांनी पाठलाग करुन वरील दोघांना अटक केली होती. पोलीस ठाण्यात नेऊन त्यांची कसून चौकशी करण्यात आली, त्यावेळी त्यांनी घरफोड्या केल्याची कबुली दिली. हेही वाचा - निपाणीतून होतंय बस पासचे वाटप ; विद्यार्थ्यांनो सिंधू ऍपवर करा नोंद - शहरातील बेळगाव ग्रामीण पोलीस ठाण्यासह एपीएमसी, कॅम्प, मारिहाळ, माळमारुती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भरदिवसा एकून सात घरफोड्या केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी त्यांच्याकडून सुमारे 42 लाख 40 हजार रुपये किमतीचे 848 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने, आठ लाख रुपये किमतीची मोटार, साठ हजार रुपये किमतीची एक गावठी पिस्तल व पाच जिवंत काडतुसे असा एकून सुमारे 51 लाख 60 हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त डॉ. विक्रम आमटे गुन्हे व वाहतूक विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त चंद्रशेखर निलगार, ग्रामीणचे सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त जी. वाय. गुडाजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बेळगाव ग्रामीण पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: belgaum case two interstate thief arrested by police in belgaum today