बेळगाव : दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्ह्यात आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सात कलमी कृती योजना तयार केली आहे. जिल्ह्यातील पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर, पाणीगळती रोखणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आदींचा समावेश (Belgaum drought water crisis latest update) आहे. तसेच, महाराष्ट्राकडे कृष्णा नदीत दरमहा अर्धा ते एक टीएमसी पाणी सोडावे, अशी मागणी करण्यात येणार आहे..पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या जिल्हास्तरीय बैठकीत पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. सर्व उपाययोजनांची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित देखरेख ठेवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी मुडलगी, अथणी, रामदुर्ग आणि सौंदत्ती तालुक्यांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याची गरज व्यक्त केली..Takari Irrigation Scheme : दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! 'ताकारी' आणि 'म्हैसाळ' सिंचन योजनांचे पंप सुरू; आता थेट जतसह 'या' तालुक्यांना मिळणार पाणी.प्रत्येक टप्प्यातील टँकर व्यवस्थेसाठी ३० ते ४० लाख खर्च अपेक्षित असून, जीपीएस यंत्रणेसह टँकर खरेदी आणि संचालनासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात आतापर्यंत ४७ हजार चारा बियाणे किटचे वितरण झाले. कोरडा व हिरवा चारा खरेदीची तयारीही सुरू करण्याचे निर्देश दिले. बैठकीला आमदार आसिफ (राजू) सेठ, प्रशिक्षणार्थी आयएएस रोहित सिंग, अधिकारी आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सात कलमी कृती आराखडा सादर केला. त्यामध्ये पुढील उपाययोजनांचा समावेश आहे..Adani Tarale Project : अदानी समूहाला मोठा धक्का! साताऱ्यातील 'तारळे' प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे वनविभागाचे आदेश; थेट धाडली कारणे दाखवा नोटीस.पाणीटंचाई निवारणासाठी सात उपाययोजनापाणी वापरात कपात : धरणे, तलाव, जलाशय आणि उपसा सिंचन योजनांमधून होणाऱ्या पाणी वापरात १० ते १५ टक्के कपात करणेपाणीगळती रोखणे : पाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळती शोधून तातडीने दुरुस्ती करणेसांडपाण्याचा पुनर्वापर : नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांमधून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापरजलस्रोतांचा वापर : उपलब्ध जलस्रोतांचा पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयोग करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करणेचारा व्यवस्थापन : संभाव्य चाराटंचाई लक्षात घेऊन कोरडा व हिरवा चारा उपलब्ध करणेजलसंवर्धनाची कामे : व्हीबी-जी राम जी योजनेंतर्गत जलसंवर्धनाची कामे हाती घेणेमहाराष्ट्राकडून पाणी घेणे : दरमहा अर्धा ते एक टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी महाराष्ट्राकडे करणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.