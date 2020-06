त्यांच्यासाठी बनवले बेस्ट फ्रॉम वेस्ट!

सांगली : कडक उन्हाळा, जोरदार पाउस व अन्य नैसर्गिक संकटांमुळे अन्न पाण्याविना पक्ष्यांची आबाळ होत असते. अनेकवेळा पक्षी मृत पावतात. हे ओळखून पशू, पक्षांप्रती जिव्हाळा असणाऱ्या येथील संवेदना फौंडेशनने टाकाउ पत्र्याच्या डब्यापासून बनवलेल्या खुल्या पिंजऱ्याची निर्मिती केली आहे. विशेष म्हणजे या खुल्या पिंजऱ्याचे मोफत वितरण केले जात आहे. आतापर्यंत 100 पिंजऱ्यांचे वितरण या फौंडेशनने केले आहे. अशा 1 हजार पिंजऱ्यांचे वितरण करण्याचा संकल्प फौंडेशनचे रौनक शहा यांनी केला आहे. पशू पक्ष्यांप्रती भूतदया दाखवणाऱ्या अनेक संस्था, संघटना आहेत. मात्र त्यात सक्रिय असणाऱ्या मोजक्‍याच आहेत. सामाजिक कामावर भर देणाऱ्या संवेदना फौंडेशनतर्फे गोशाळा चालवली जाते. त्या गोशाळेतून निघणाऱ्या दुधापासून ताक करुन ते मोफत वाटले जाते. त्याचप्रमाणे अहिंसा, शाकाहार, परोपकाराची शिकवण वेगवेगळ्या धार्मिक उपक्रमातून दिली जाते. फौंडेशनतर्फे रिकाम्या, टाकाउ पत्र्याचे डबे गोळा करुन त्यापासून खुला पिंजरा तयार करण्यात येतो. पत्र्याच्या डब्याच्या अर्ध्या भागातून तीन बाजू कापून त्या एकाच बाजूस दुमडल्या जातात. मध्ये खोलगट भागात पिण्यासाठी पाणी भरण्याची सोय आहे. तर दुमडलेल्या पत्र्यावर धान्य ठेवता येते. पक्ष्यांना सहजासहजी धान्य व पाणी डब्यावर बसून खाता पिता येते. असे 1 हजार खुले पिंजरे मोफत वाटण्याचा संकल्प रौनक शहा यांनी केला आहे.

