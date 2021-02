सावधान, सांगली जिल्ह्यातही कोरोना वाढतोय 

सांगली : राज्यभरात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याची चर्चा सुरू असताना जिल्ह्यातही गेल्या दोन दिवसांत 40 रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे कोरोनाची धास्ती पुन्हा वाढली आहे. जिल्हा व महापालिका प्रशासनही या पार्श्‍वभूमीवर सतर्क झाले असून कोरोनाचे नियम पाळा अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. दरम्यान, महापालिका क्षेत्रातही कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी विनामास्क फिरणारे, सोशल डिस्टन्स न पाळणारे यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तसेच जिल्हा प्रशासनानेही जत्रा, यात्रा, उरुस भरवण्यास मनाई केली आहे. मंगल कार्यालये, कोचिंग क्‍लासेस, बाजार, मंडई आदी गर्दीच्या ठिकाणी कोविड 19च्या मार्गदर्शक सूचना पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आज दिवसभरात सांगली शहरात 7 आणि मिरज शहरातील तिघांना बाधा झाल्याचे आढळून आले; तर जिल्ह्यात 13 जणांना लागण झाली आहे. आज दिवसभरात झालेल्या आरटीपीसीआर चाचणीत 354 जणांचे स्वॅब तपासले. त्यात पाच जण कोरोना बाधित आढळले, तर ऍन्टीजेन चाचणीत 838 जणांचे स्वॅब तपासले. त्यामध्ये 8 जण कोरोना बाधित आढळले. जत तालुक्‍यात दोन आणि कवठेमहांकाळ तालुक्‍यात एक रुग्ण आढळून आला. तर उपचारादरम्यान कडेगाव तालुक्‍यातील एकाचा मृत्यू झाला. रुग्णसंख्या आता 48 हजार 373 इतकी झाली आहे. आज दिवसभरात 12 जण कोरोनामुक्त झाले. सध्या 122 जणांवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी 33 जण चिंताजनक आहेत. जिल्ह्यातील चित्र आजअखेर जिल्ह्यातील रुग्ण- 48373

आजअखेर बरे झालेले रुग्ण- 46494

सध्या उपचार घेणारे रुग्ण- 122

आजअखेर जिल्ह्यातील मृत- 1757

ग्रामीण भागातील रुग्ण- 24454

शहरी भागातील रुग्ण- 7224

महापालिका क्षेत्र रुग्ण- 16695 संपादन : युवराज यादव

