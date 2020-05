सावधान, सांगलीतील या परिसरात आहे गव्याचा वावर 

बागणी : भडकंबे (ता. वाळवा) येथील गोटखिंडी रोडनजीक आसलेल्या शिवाजीनगर मळ्यात आज सकाळी पावणे सहाच्या सुमारास गव्याचे दर्शन झाले. अचानक आलेल्या गव्याला पाहुन शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले. येथील धनाजी पाटील ऊस शेतीला पाणी पाजत आसताना त्याच्या शेतात गव्याचे आगमन झाले. सध्या शेतीच्या विज पंपाची लाईट सकाळी साडे आठ पर्यंतच सुरु असल्याने रात्रपाळीला ऊसाला लावलेले पाणी संपलय का हे पाहण्यासाठी धनाजी पाटील पहाटे गेले होते. त्यावेळी आचानक समोर आलेला गवा दिसून आला. त्यांनी वेळ न घालवता सरपंच सुधीर पाटील, सदस्य संदीप लोंढे, संदीप पाटील, दत्तात्रय पाटील यांना फोनवरुन याची माहिती दिली. तत्काळ घटनास्थळी बोलवून घेतले. इस्लामपूरचे वनपाल अधिकारी मिलींद वाघमारे यांना फोनवर माहिती देऊन गावात गवा आल्याची माहिती देण्यात आली. वाघमारे यांनी गोटखिंडी डोंगराच्या वन संरक्षणासाठी असलेले वनपाल अमोल साठे, भगवान गायकवाड, भगवान पाटील, निवास उबळे, शंकर मंडले यांना त्वरित घटनास्थळी पाठवून धनाजी पाटील, सुधीर पाटील, संदीप लोंढे यांच्या मदतीने गव्याच्या पावलांचा माग काढण्यास सुरवात केली. सुरवातीला गव्याच्या पावलांचा मागावर ग्रामस्थ पुढे निघाले. परंतु सगळीकडे उस क्षेत्र आसल्यामुळे तो कुलकर्णी यांच्या उसात घुसून नासधुस करुन तांदुळवाडी, मालेवाडीच्या हद्दीत पसार झाला. गावच्या सिमेलगत हद्दीत मल्लीकार्जुन व संतोषगिरी डोंगर आसल्यामुळे गवा पुन्हा भागात येईल का या भीतीने गावातील ग्रामस्थ व शेतकरी पुरताच भयभित झाला आहे. काही दिवसापुर्वी खरातवाडी, नेर्ले हद्दीत आढळून आलेला गवा तोच असावा असा अंदाज वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे.

Web Title: Beware, there is a Bison in this area of ​​Sangli