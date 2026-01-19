Sangli Politics : आरक्षण नाही, इच्छुकांची रांग; भाळवणी गटात भाजप-शिवसेना-काँग्रेस आमनेसामने

आळसंद : विटा नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा धुरळा खाली बसतोय, तोच जिल्हा परिषद व पंचायत निवडणुकीचा धुरळा उडण्यास सुरुवात झाली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. .भाळवणी जिल्हा परिषद गट व भाळवणी, आळसंद पंचायत समितीचे दोन्ही गण खुले झाल्याने इच्छुकांची संख्या वाढली आहे. सध्या भाजप, शिवसेना, काँग्रेस अशी तिरंगी लढत अपेक्षित आहे. .Ichalkaranji Election : आवाडे–चाळके थेट आमने-सामने; आघाडी–महायुतीच्या रणांगणात अपक्ष ठरणार किंगमेकर.गटात आरक्षण नसल्याने इच्छुकांच्या उड्या पडल्या आहेत. इच्छुकांनी समर्थकांसह नेत्यांच्या निवासस्थानी वर्दळ वाढवली आहे. उमेदवारांची निवड करताना नेत्यांचा कस लागणार आहे. अनेक ठेकेदारांनी आपल्या नेत्याकडे उमेदवारी मागितली आहे..खानापूर तालुक्याच्या राजकीय पटलावर भाळवणी जिल्हा परिषद गट चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत रामरावदादा पाटील यांनी तब्बल २८ वर्षे नेतृत्व केले. २००७ मध्ये परंपरेला चंद्रहार पाटील यांनी ‘ब्रेक’ लावला. परिणामी, जिल्हा राजकारणात भाळवणी गट झळकला. भाळवणी गटात शिवसेनेचे आमदार सुहास बाबर यांचे वर्चस्व आहे..Sangli ZP : महायुतीतच घमासान! आटपाडीत जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजप–शिवसेना थेट आमनेसामने.सांगली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार जयंत पाटील यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका महाविकास आघाडी म्हणून लढवल्या जातील, असे जाहीर केले. त्यानुसार काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या. .त्यांचा प्रत्यय नुकताच आला. खानापूर तालुक्यातील काँग्रेसचे तालुकाध्यक्षपद अनेक वर्षांपासून रिक्त होते. तांदळगावचे चंद्रकांत चव्हाण यांची काँग्रेस तालुकाध्यक्षपदी निवड झाली. महाविकास आघाडीची एकी झाली. दुसऱ्या बाजूला राज्यात भाजप, शिवसेना यांची युती असली, तरी भाळवणी जिल्हा परिषद गटात बिघाडी झाली. भाजप-शिवसेना यांनी स्वतंत्ररीत्या इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत..मतदारसंघातील १५ पैकी जाधवनगर, कमळापूर व मंगरुळ ही गावे वगळता सर्व गावांतील ग्रामपंचायतीत शिवसेनेचा भगवा फडकला. बहुतांश सोसायट्या बाबर गटाच्या ताब्यात आहेत. ग्रामविकासाच्या सर्व दोऱ्या बाबर गटाच्या ताब्यात आहेत. असे असले तरी भाजप नेते वैभव पाटील यांनी सहकारी पतसंस्था, बॅंक, साखर कारखाना, शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून तरुणांना रोजगारांची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. याकडे दुर्लक्षित करून चालणार नाही, हेही खरे..मोठ्या गावांच्या संधीकडे नेत्यांचा कलभाळवणी जिल्हा परिषद गटात भाळवणी व आळसंद ही दोन गावे सर्वाधिक मतदार संख्या असलेली आहेत. त्या गावात उमेदवार देण्याकडे नेत्यांचा कल असणार आहे..ठेकेदारांचा नेता बनण्याकडे ओढालीडर, बिल्डर, सप्लायर्स या राजकारणातील त्रिसूत्रीनुसार ‘कार्यकर्ता’ ही संकल्पना गावोगावच्या राजकारणातून गायब झाली आहे. चार-दोन वर्षांपूर्वी छोटी-मोठी कामे करणारे ठेकेदार बिल्डर झालेत. त्यांनी पैशांच्या जोरावर गावे ताब्यात ठेवली आहेत. त्यांचाच उमेदवारी मागणीकडे कल वाढला आहे..‘क्रांती’,‘सोनहिरा’चा प्रभावभाळवणी जिल्हा परिषद गटात क्रांती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड व सोनहिरा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष मोहनराव कदम यांचा प्रभाव या मतदारसंघावर कायम राहिला. ‘येरळा’काठावर गावातील युवकांना दोन्ही कारखान्यांनी रोजगारांची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.....असा आहे भाळवणी गट भाळवणी, ढवळेश्वर, पंचलिंगनगर, कळंबी, कमळापूर, जाधवनगर, बलवडी, तांदळगाव, वाझर, आळसंद, खंबाळे, कार्वे, मंगरुळ, चिंचणी, बामणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.