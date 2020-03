राज्यातील पहिली ओरल पॅथॉलॉजी म्युझियम "भारती'मध्ये 

भारती विद्यापीठाच्या दंत महाविद्यालयात प्रथमच एका वेगळ्या संकल्पनेतून ओरल पॅथॉलॉजी म्युझियम उभारण्यात आले आहे. ओरल पॅथॉलॉजी या स्पेशालिटीचे अशा प्रकारचे स्वतंत्र म्युझियम राज्यामध्ये प्रथमच उभारण्यात आले आहे. ओरल पॅथॉलॉजीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना या म्युझियमचा लाभ होणार आहे. उद्‌घाटन समारंभास युवा नेते डॉ. जितेश कदम, डेंटल कौन्सिलचे मेंबर डॉ. राहुल हेगडे, प्राचार्या डॉ. विद्या दोडवाड तसेच ओरल पॅथॉलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. दिलीप मगदूम उपस्थित होते. या म्युझियममध्ये हिस्टॉलॉजी, एक्‍स-रे फीचर्स आणि मायक्रोस्कॉपिक गुणधर्माचे थ्रीडी मॉडेल्स बनवण्यात आले आहेत. त्यामुळ विद्यार्थ्यांना तसेच रुग्णांना एखाद्या आजाराचे गुणधर्म सहज सोप्या पद्धतीने समजण्यास मदत होणार आहे. विद्यापीठाचे कार्यवाह डॉ. विश्वजित कदम यांनी या वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमाचे कौतुक केले तसेच त्याचा विस्तार करण्यासंदर्भात सूचनाही केल्या. तर हे आगळेवेगळे म्युझियम पाहून संजय घोडावत यांनीही या कौतुक करून शुभेच्छा दिल्या. तसेच डॉ. जितेश कदम, डॉ. राहुल हेगडे या सर्वांनी दंत वैद्यक क्षेत्रात एक वेगळेच म्युझियम उभारल्याबद्दल डॉ. दिलीप मगदूम आणि त्यांच्या स्टाफचे अभिनंदन केले. म्युझियमच्या उभारणीसाठी भारती विद्यापीठाचे संचालक डॉ. एच. एम. कदम, प्राचार्या डॉ. विद्या दोडवाड व विभाग प्रमुख डॉ. दिलीप मगदूम यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. अनिरुद्ध वरेकर व इतर सर्व स्टाफ, इंटर्न विद्यार्थी, तृतीय वर्ष बीडीएसचे विद्यार्थी या सर्वांनी परिश्रम घेतले. विभाग प्रमुख डॉ. दिलीप मगदूम यांनी स्वागत केले. डॉ. अनिरुद्ध वरेकर यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी सर्व विभाग प्रमुख तसेच द्वितीय आणि तृतीय वर्ष विद्यार्थी बहुसंख्येने उपस्थित होते. संयोजन डॉ. ममता कामत, डॉ. सोमेश्वर गोलगिरे, डॉ. उमा दातार व डॉ. माधुरी साळे यांनी केले.

Web Title: Bharati, makes the first Oral Pathology Museum in the state