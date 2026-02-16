भिलवडी : येथील जिल्हा परिषद गटात काँग्रेसचे युवा उमेदवार प्रतीक संग्राम पाटील यांनी गत निवडणुकीतील वडिलांच्या निसटत्या पराभवाची सल धुऊन काढीत भाजपला धोबीपछाड दिले. गटातील माळवाडी गणात हजराबी बालेचाँद सलामत, तर वसगडे गणात शोभाताई आनंदा हजारे या काँग्रेसच्याच दोघींनी पंचायत समितीमध्ये विजयश्री खेचून आणत गटामध्ये भाजपला ‘क्लीन स्विप’ दिला..बऱ्याच वर्षांनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीबाबत कार्यकर्ते व जनतेत उत्सुकता होती. गेल्या निवडणुकीत माजी सदस्य व काँग्रेसचे संग्राम बाळासाहेब पाटील यांचा अवघ्या ७७ मतांनी पराभव झाला होता. .Sangli Grape : लहरी निसर्गाचा द्राक्ष हंगामावर मोठा फटका; उत्पादन निम्म्यावर, पण दरांनी गाठली विक्रमी उंची!.याशिवाय दोन्ही पंचायत समिती गणही काँग्रेसच्या हातातून गेले होते. त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस सावरली असली, तरी नेते व कार्यकर्त्यांमध्ये पराभवाची सल कायम होती. त्याची चर्चाही वारंवार केली गेली. .त्यानंतर राजकारणाच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. निवडणूक जाहीर होताच काँग्रेस व भाजपकडून उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू झाली. पक्षाचे नेते आमदार विश्वजित कदम यांच्या बैठकीत, ‘उमेदवार कोणीही द्या, आम्ही सर्वजण काम करू, निवडून आणू,’ म्हणणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी ‘आपल्या’ व ‘जवळच्यां’च्याच उमेदवारीचा आग्रह धरला. .Sangli Muncipal : ‘डीपीडीसी’साठी होणार मनपा, झेडपीत निवडणूक; ४० जागा, विविध पक्षांचे प्राबल्य असल्याने बिनविरोध निवडी करणे आव्हानात्मक.यावेळी नेत्यांसमोरच बराच राजकीय काथ्याकुट झाला, उखाळ्या - पाखाळ्या निघाल्या. घराण्याचा, पक्षाचा वारसा यावर चर्चा झडली. गटातील जातीय समीकरणांबाबत ऊहापोह झाला. अर्ज माघारीच्या अवघ्या काही घटकेला काँग्रेसकडून प्रतीक पाटील, तर भाजपकडून प्रा. महेश रंगराव पाटील यांना पक्षाची अधिकृत उमेदवारी ठरली. .स्वतंत्र लढणार म्हणत सुरुवातीलाच शर्यतीत उतरणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने अनपेक्षितपणे माघार घेत व काँग्रेसच्या बैठकीत सतत उपस्थित एका नेत्याने ‘यू टर्न’ घेत भाजपला पाठिंबा दिल्याने ही निवडणूक चुरशीने होण्याचे संकेत मिळाले. .मतदार संपर्क, जाहीर सभा, प्रचारफेऱ्याने गाव व वाड्यांमध्ये निवडणुकीचा ‘फील’ आला. प्रचारगाड्यांनी त्याचा ‘फिवर’ आणला. जेवणाच्या पंगती झडू लागल्या. भाजपकडून मागील टर्ममध्ये झालेली ६० कोटींची विविध विकासकामे, राज्य ते दिल्लीपर्यंत भाजपचेच सरकार असल्याने यापुढे मोठा विकास निधी आणू, भिलवडी, माळवाडी ग्रामपंचायतीमधील कथित गैरव्यवहार, एकाच घरात पुन्हा उमेदवारी, तिकीट वाटपामध्ये काहींना डावललेली उमेदवारी, संघाचा, तसेच उच्च शिक्षित उमेदवार अशा मुद्द्यावर जोरदार प्रचार केला गेला, तर काँग्रेसकडून महापूर व कोरोना काळात आमदार श्री. कदम यांनी वेळोवेळी केलेली भरीव मदत, गटात झालेली मोठी विकासकामे, नोकऱ्या, भारती हॉस्पिटलची आरोग्य सेवा, दिवंगत संग्राम पाटील यांच्या निसटत्या पराभवाची सल, लोकनेते बाळासाहेब पाटील यांच्या घराचा वारसा, बरोबरीचा उच्च शिक्षित व तरुण उमेदवार, गटातील गावांमध्ये पक्षाचा पगडा अशा विषयांवर युवा कार्यकर्त्यांनी ‘घर टू घर’ टिपेने प्रचार केला. .भाजपच्या जाहीर प्रचार सभेत केलेली आक्रमक भाषणे जनतेच्या पचनी पडली नसल्याचे दिसून आले. सांगली कारखाना संचालक राजूदादा पाटील, उपसरपंच पृथ्वीराज पाटील यांनी मागील चुका सुधारत प्रचाराचे ‘मायक्रो प्लॅनिंग’ केले. जुन्या-नव्या कार्यकर्त्यांची सांगड, व्यक्तिगत संपर्क, छुप्या प्रचाराची रणनीती आखली अन् ती यावेळी कामी आली. दोन्ही गटांकडून मतदान यंत्रणा ‘ॲक्टिव्ह’ राबवली गेली. कार्यकर्त्यांनी घर पिंजून मतदार केंद्रापर्यंत आणला. .त्याने गेल्या तुलनेत यावेळी मताचा टक्काही वाढलेला दिसून आला. मतदानानंतर जनतेतून निकालाचा ‘एक्झिट पोल’ चुरशीचा, तर पाचशे-हजारांच्या मताधिक्याचा चर्चिला जात होता. निकालानंतर तो वरवरचा ठरला. भिलवडी गटातील माळवाडी गणात भिलवडी, माळवाडी व चोपडेवाडी ही तीन गावे, तर १६ बूथ येतात. वसगडे गणात वसगडे, खंडोबाचीवाडी, भिलवडी स्टेशन, खटाव, ब्रह्मनाळ ही पाच गावे व १६ बूथ येतात. या गटाची मतमोजणी शेवटी झाली. .टपाली मतांबरोबरच पहिल्या बूथच्या मोजणीपासून काँग्रेसचे प्रतीक पाटील यांनी अनपेक्षितपणे घेतलेली आघाडी अखेरपर्यंत टिकविली. गटात काँग्रेसचे प्रतीक पाटील यांना १२ हजार ४२०, तर भाजपचे महेश पाटील यांना ९२९६ मते मिळाली..त्यांना २९७४ इतके उच्चांकी मताधिक्य मिळाले. भिलवडीचे दोन प्रभाग, वसगडेचा एक प्रभाग व चोपडेवाडी गावात भाजप अल्पशी आघाडी घेऊ शकला. माळवाडी गणात हजराबी सलामत यांनी २११ मतांनी, तर शोभाताई हजारे यांनी ७४५ मतांनी विजय मिळविला. कार्यकर्त्यांसाठी संजीवनी.भिलवडी गटातील काँग्रेसचा विजय आमदार विश्वजित कदमांच्या आगामी वाटचालीत उभारी देणारा आहे. दिवंगत नेते पतंगराव कदम नेहमी म्हणायचे, ‘काँग्रेसला काँग्रेसच पाडू शकते.’ यावेळी मात्र एकसंध लढल्यास यश मिळू शकते, याचा प्रत्यय दिसून आला. लवकरच गटातील काही गावच्या सोसायटी व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजेल. या निवडणुंकामध्ये हे यश पक्ष, नेतृत्व व कार्यकर्त्यांसाठी संजीवनी देणारे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.