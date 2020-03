मुलींसाठी राज्य राखीव दलाची सायकल रॅली 

नगर : राज्य राखीव दलाच्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधत बेटी बचाओ बेटी पढाओ आदी सामाजिक संदेश देत राज्य राखीव दलाच्या पथकाने 25 फेब्रुवारी ते 5 मार्च या कालावधीत नागपूर ते पुणे असे सायकल रॅलीचे आयोजन केले आहे. ही रॅली आज नगर शहरात दाखल झाली. यावेळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय चौकात जिल्हा पोलिस प्रशासनातर्फे बॅंड पथकासह स्वागत करण्यात आले. नवीन टिळक रस्त्यावरील सरस्वती लॉन येथे विशेष स्वागत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला आमदार संग्राम जगताप यांची प्रमुख उपस्थिती होती. हेही वाचा - इंदोरीकर म्हणतात, एका क्लिकमुले आयुष्य खराब होतं ही रॅली पोलिस उपनिरीक्षक प्रफुल्ल खडपकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली काढण्यात आली. या कार्यक्रमाला सहायक समादेशक एस.डी. धुमाळ, पोलिस निरीक्षक आर.जी. शिंदे, पोलिस निरीक्षक पळसपगार, पोलिस उपनिरीक्षक पी.एम. नेमाने, एम.वाय. मोहड, एस.बी. काकडे, सी.डी. गवळी, एम.वाय. मोहोळकर, नगरसेवक मनोज कोतकर, अजिंक्‍य बोरकर, देवीदास व प्रतिभा आहेर आदी उपस्थित होते. 6 मार्चला वर्धापन दिन

राज्य राखीवदलाचा 6 मार्चला वर्धापन दिन असतो. या रॅलीची संकल्पना अपर पोलिस महासंचालक अर्चना त्यागी यांची तर समायोजन श्रीकांत पाठक यांचे आहे. या रॅलीत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे पथकही आहे. त्यानिमित्त खाकी वर्दी सायकल वरती घोषवाक्‍य घेऊन राज्य राखीव दलाचे जवान निघाले आहेत. सुमारे 900 किमीची ही सायकल रॅली आहे. या पथकात 120 सायकल स्वार आहेत. काल हे पथक घोडगाव (ता. नेवासे) येथे मुक्‍कामी होते. आज सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास हे नगरमध्ये दाखल झाले. संदेश देणे महत्त्वाचे - संग्राम जगताप

राज्य राखीव दलाचा पुण्यात वर्धापन दिन साजरा होणार आहे. विविध कार्यालयांकडून वर्धापन दिनानिमित्त नवीन संकल्पना राबविल्या जातात. काय घडले यापेक्षा पुढील पिढीला काय देणार हे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने राज्य राखीव दलाने ही सायकल रॅल काढली आहे. ही कौतुकाची बाब आहे, असे प्रतिपादन आमदार संग्राम जगताप यांनी केले.

