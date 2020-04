मोठा दिलासा : मृत बॅंक कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील चौघांचा अहवाल "निगेटिव्ह' 

सांगली- विजयनगर येथील बॅंक कर्मचाऱ्याचा "कोरोना' मुळे रविवारी सायंकाळी उपचार सुरू असताना मृत्यू झाल्यामुळे सांगलीकरांना धक्का बसला असतानाच आज एक मोठा दिलासा मिळाला. मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील चौघांचा अहवाल "निगेटिव्ह' आला आहे. त्यामध्ये आई-वडील, पत्नी आणि भावाचा समावेश आहे. अद्याप संपर्कातील 27 जणांचा अहवाल प्राप्त झाला नाही. इस्लामपूर येथील कोरोना बाधित 26 रूग्णांपैकी 25 जणांचा अहवाल "निगेटिव्ह' आल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याला दिलासा मिळाला होता. तशातच रविवारची पहाट सांगलीकरांसाठी काहीशी चिंतेची ठरली. विजयनगर येथील 47 वर्षीय बॅंक कर्मचाऱ्याला "कोरोना' ची लागण झाल्याचे समजले. त्यामुळे पोलिसांनी विजयनगर परिसरातील 55 स्पॉट "सील' केले. सांगली-मिरज रस्ता देखील बंद केला. प्रशासनाने बॅंक कर्मचाऱ्याच्या संपर्कातील सर्वांना ताब्यात घेऊन त्यांना क्वारंटाईन केले. गणपती पेठेतील बॅंकेची शाखा सॅनिटायशेनने स्वच्छ केली.

दरम्यान संबंधित बॅंक कर्मचाऱ्याची प्रकृती खालावल्याची माहिती दुपारी समजली. व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आल्यामुळे सर्वांनाच चिंता होती. अखेर सायंकाळी बॅंक कर्मचाऱ्याच्या निधनाची दु:खद बातमी प्रशासनाच्यावतीने जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी जाहीर केली. त्यामुळे सर्वत्र चिंतेचे वातावरण पसरले. प्रशासनाने मृत कर्मचाऱ्याच्या घरापासूनचा एक किलोमीटर परिसर कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केला. तसेच पाच किलोमीटरचा परिसर बफर झोन म्हणून जाहीर केला. मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील आणि संपर्कातील लोकांचे स्वॅबचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यापैकी कुटुंबातील आई-वडील, पत्नी आणि भाऊ या चौघांचा अहवाल आज सकाळी निगेटिव्ह आला आहे. त्यामुळे सर्वांना दिलासा मिळाला आहे. आता संपर्कातील नातेवाईक आणि बॅंक कर्मचारी अशा 27 जणांचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. त्याकडे लक्ष लागले आहे.



Web Title: Big Comfort: Four of the deceased bank employee's family report "negative"