मोठा दिलासा : इस्लामपूरच्या 'त्या' सहा जणांचे अहवाल निगेटिव्ह ! 

इस्लामपूर-वाळवा तालुक्‍यातील रेठरे धरण येथील एकजण मुंबई येथे कोरोनाबाधित असल्याचा अहवाल आल्यानंतर इस्लामपूर येथे धाकधूक निर्माण झाली होती. मात्र 'त्या' रुग्णांशी संबंधित इस्लामपूर येथील एक डॉक्‍टर व पाच कर्मचारी अशा 6 जणांचे तपासणी अहवाल आज 'निगेटिव्ह' आल्याने इस्लामपूरकर आणि तालुका प्रशासनाचा जीव भांड्यात पडला आहे. रेठरे धरण येथील एकजण कोरोनाबधित आढळल्याने गावातील 24 जणांना तसेच इस्लामपूर मधील 6 जणांना मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी रेठरेच्या 24 जणांचे रिपोर्ट सोमवारी (ता. 13) निगेटिव्ह आले आहेत. त्यामध्ये कोरोना रुग्णाची पत्नी, मुलगा, सून आणि नातवंडे यांचाही समावेश होता. तर आज इस्लामपूर येथील ज्या खासगी रुग्णालयात त्या रुग्णावर उपचार सुरू होते, त्या रुग्णालयातील डॉक्‍टर व 5 जणांच्या स्टाफचे रिपोर्ट देखील निगेटिव्ह आले आहेत. कोरोनाबाधित रुग्णाला उपचारासाठी मुंबईला हलविण्यापूर्वी इस्लामपूर येथील खासगी रुग्णालयात तीन दिवस उपचार केले होते. रेठरे धरण मधील रुग्णाच्या घराशेजारील 8 जणांना होम क्वारंटाईन केले आहे. शिवाय प्रशासनाने आपली आरोग्य तपासणी मोहीम सुरूच ठेवली आहे. रेठरे धरण गावातील 1335 कुटुंबातील सुमारे 6000 लोकांच्या आरोग्याची माहिती घेतली जात आहे. त्यासाठी वाळवा तालुका आरोग्य विभागाची 21 पथके बनविण्यात आली आहेत. त्यामध्ये 30 आशा वर्कर, 12 अंगणवाडी सेविका तर 4 सुपरवायझर यांचा समावेश आहे. सलग 14 दिवस ही उपाययोजना राबविण्यात येणार आहे. प्रांताधिकारी नागेश पाटील, तहसीलदार रविंद्र सबनीस, पोलीस उपअधीक्षक कृष्णात पिंगळे, गटविकास अधिकारी शशिकांत शिंदे, तालुका आरोग्य अधिकारी साकेत पाटील, पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांनी गावात कडक उपाययोजना केल्या आहेत. 14 जणांना सोडले!

इस्लामपूर येथे गांधी चौक व भाजी मंडई परिसरात आढळलेल्या 25 कोरोना रुग्णांशी संबंधित ज्या 23 जणांना इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन करण्यात आले होते, त्यातील 14 जणांची आज मुक्तता करण्यात आली आहे. वेळोवेळी त्यांच्या तपासण्या करण्यात येऊन आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्वांना इस्लामपूर पालिकेच्या मुख्याधिकारी प्रज्ञा पोतदार-पवार यांच्या निगराणीखाली दत्त टेकडी परिसरातील समाजकल्याण विभागाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहात ठेवण्यात आले होते. इतर 9 जणांना 14 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर सोडण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.



Web Title: Big comfort: Six of Islampur's report of 'negative' negative!