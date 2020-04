मोठी बातमी : "त्या' कुटुंबातील सर्वांचा अहवाल निगेटिव्ह, इस्लामपुरची ती महिलाही "कोरोना' मुक्त 

सांगली- विजयनगर येथील मृत बॅंक कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील पाच जणांचा अहवाल "निगेटिव्ह' आला आहे. त्यामध्ये आई-वडील, पत्नी, भाऊ आणि मुलगा यांचा समावेश आहे. तसेच मृत व्यक्तीच्या संपर्कातील अन्य 11 जणांचा अहवाल देखील "निगेटीव्ह' आला आहे. याशिवाय आणखी एक दिलासा देणारी घटना घडली असून इस्लामपूरच्या त्या कुटुंबातील महिलेचा अहवाल देखील "निगेटिव्ह' आला आहे. इस्लामपुरच्या कुटुंबातील सर्व 26 जणांचा अहवाल "निगेटिव्ह' आला आहे. विजयनगर येथील बॅंक कर्मचाऱ्यास रविवारी "कोरोना' ची लागण झाल्याची माहिती पुढे आल्यामुळे सर्वत्र घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते. तशातच सायंकाळी कर्मचाऱ्याचा "कोरोना' मुळे मृत्यू झाल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली. पोलिसांनी मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील पाचजण आणि संपर्कातील इतरांना क्वारंटाईन केले. त्यांच्या स्वॅबचे नमुने घेऊन मिरजेतील लॅबमध्ये तपासणीसाठी पाठवले होते. आज सकाळपासून त्या सर्वांच्या अहवालाची प्रतिक्षा होती. सकाळी मृताच्या कुटुंबातील पाचपैकी आई-वडील, पत्नी आणि भाऊ या चौघांचा अहवाल "निगेटिव्ह' आला होता. तर मुलाचा अहवाल प्रलंबित होता. सायंकाळी मुलाचा अहवाल देखील निगेटिव्ह आल्यामुळे सर्वांनाच दिलासा मिळाला. तसेच मृत व्यक्तीच्या संपर्कातील 11 जण "इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन' मध्ये होते, त्यांचेही अहवाल आज सायंकाळी प्राप्त झाले. ते सर्व "निगेटीव्ह' असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली. तसेच दुसरी एक दिलासादायक बातमी प्राप्त झाली. ती म्हणजे इस्लामपूर येथील "कोरोना' बाधीत कुटुंबाशी संबंधित महिला मिरज येथील "आयसोलेशन' कक्षात उपचार घेत होती. सदर महिलेचा दुसरा अहवालही "निगेटीव्ह' आला आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात कोरानाची लागण झालेल्या 27 रूग्णांपैकी 26 रूग्ण कोरोनामुक्त झाले असून एका रूग्णाचा मृत्यू झाला आहे.



