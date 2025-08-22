पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Flood Update : सांगलीकरांचा जीव भांड्यात पडला! महापुराचे संकट टळले

Sangli Flood : कऱ्हाड येथे कोयना पुलाजवळ १९ तासांत ८ फूट पाणी उतरले असून, सांगली जिल्ह्यात बहे येथे चार फुटांनी पाणी पातळी कमी झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोयना धरणातील विसर्ग १९ हजार क्युसेकपर्यंत कमी करण्यात आला

वारणा धरणाचे दरवाजे बंद करून विसर्ग थांबवण्यात आला, फक्त विद्युत निर्मितीसाठी विसर्ग १६३० क्युसेक सुरू आहे.

सांगलीत पाणीपातळीत वाढ होत असल्याने स्थलांतरित कुटुंबांची संख्या वाढली

जिल्ह्यातील ४१ गावे पुराने बाधित झाल्याने ग्रामीण भागातही स्थलांतर करावे लागले

१९ तासांत साडेतीन फुटांनी पाणीपातळीत वाढ झाली

कऱ्हाड, बहे, भिलवडीत पाणी उतरू लागल्यानंतर सांगलीकरांनी नि:श्वास सोडला

विसर्ग (क्युसेकमध्ये)

कोयना- २१,९००, वारणा- १,६३०, आलमट्टी- २,५०,०००

Sangli Flood Threat Averted : कोयना धरणातील विसर्गात ९५ हजार ३०० क्युसेकवरून २८ हजारांपर्यंत केलेली घट; वारणा धरणाच्या वक्र दरवाजातून बंद केलेला विसर्ग आणि पावसाने सर्वदूर दिलेली उघडीप यामुळे कृष्णा-वारणा काठावरचे महापुराचे संकट टळले. कृष्णा नदीची पातळी आयर्विन पुलाजवळ धोका पातळीला स्पर्श करून परतू लागल्याने सांगलीकरांनी नि:श्वास सोडला. सायंकाळी ७ वाजता ४३.६ फूट पातळी झाली आणि त्यानंतर ती स्थिरावली. कऱ्हाड येथे कोयना पुलाजवळ १९ तासांत ८ फूट पाणी उतरले असून, सांगली जिल्ह्यात बहे येथे चार फुटांनी पाणी पातळी कमी झाली आहे. सांगलीत शुक्रवारी दुपारपर्यंत पाणीपातळीत मोठी घट होईल, असा अंदाज आहे.

