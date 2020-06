मोठा दिलासा : कदमवाडीतील 22 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह 

ढालगाव (सांगली)- कदमवाडी (ता. कवठेमहांकाळ) येथील नवी मुंबई येथून आलेल्या महिला पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या संपर्कातील 22 जणांचेही अहवाल निगेटिव्ह आल्याने कदमवाडीकरांना दिलासा मिळाला आहे; मात्र अंबरनाथ (मुंबई) येथून आलेल्या एका 40 वर्षीय महिलेला कोरोनाची लागण झाल्याने पुन्हा खळबळ उडाली आहे. कदमवाडी येथे मुंबईवरून आलेला दुसरा रुग्ण आढळल्याने ढालगाव परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

कदमवाडी येथे दोन दिवसांपूर्वी मुंबई येथून कदमवाडी येथील आपल्या गावाकडे आलेल्या एका महिलेला कोरोनाची लागण झाली होती. त्यानंतर त्यांच्या संपर्कातील 22 जणांना संस्थात्मक क्वॉरंटाईनसाठी नेण्यात आले होते. त्यांपैकी बावीसही जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले असल्याने कदमवाडीकरांना थोडाफार दिलासा मिळाला होता; मात्र 1 तारखेला अंबरनाथ (मुंबई) येथून चौघा जणांचे कुटुंब कदमवाडी येथील आपल्या गावाकडे आले होते. त्या सर्वांना होमक्वारंटाईन करण्यात आले होते. त्यांतील एका 40 वर्षीय महिलेला कोरोनाची लागण झाल्याचे शनिवारी समजल्याने गावात एकच खळबळ माजली आहे. कोरोना बाधित महिलेच्या घरातील चार जणांना मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, तर त्यांच्या संपर्कातील 6 जणांना संस्थात्मक क्वारंटाईनसाठी नेण्यात आले आहे. दुधेभावी, घोरपडी व आता कदमवाडी येथे कोरोनाचे रुग्ण सापडल्याने ढालगाव परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. ढालगाव परिसरात 5, तर तालुक्‍यात सातवा रुग्ण सापडला आहे. अंबरनाथ मुंबई येथून आलेल्या कुटुंबातील घराजवळ एक किलोमीटरचा कंटेन्मेंट झोन म्हणून घोषित केला आहे. संपूर्ण गाव सील करण्यात आले आहे.

गावात आरोग्य विभागाकडून विशेष दक्षता घेण्यात येत आहे. तहसीलदार बी. जे. गोरे, गटविकास अधिकारी रवींद्र कणसे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी दत्तात्रय पाटील, आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोळेकर यांनी गावात भेटी देऊन दक्षता घेतली आहे.

