डर जरूरी है ः कोरोनामुळे महावितरणमध्ये हा मोठा निर्णय

राजूर : संपूर्ण जगात कोरोना विषाणूने धुमाकूळ घातला असून, त्यामुळे जगभरात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. भारतातही काही रुग्ण सापडल्यामुळे आपल्या देशातही कोरोना विषाणूचा प्रसार झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्रात अद्याप रुग्ण आढळून आलेला नसला, तरी कोरोना विषाणूचा प्रसार कार्यालयामध्ये होऊ नये, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून महावितरण कंपनीने राज्यभरातील कार्यालयांतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी आजपासून बंद केली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत ही हजेरी पद्धत बंद राहील, असा आदेश महावितरणचे मुख्य महाव्यवस्थापक कमांडर शिवाजी इंदलकर यांनी दिला आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महावितरण कंपनीमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला असून, सकाळी दहा ते सायंकाळी सव्वासहापर्यंत कार्यालयीन कामकाज सुरू झाले आहे. सकाळी वेळेत कार्यालयात न आलेल्या कर्मचाऱ्यांचा "लेट मार्क' पडत होता; मात्र "कोरोना'मुळे बायोमेट्रिक हजेरी बंद झाल्याने "लेट लतीफ' कर्मचाऱ्यांना काही कालावधीसाठी का होईना, दिलासा मिळणार आहे.

