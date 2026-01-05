Sangli : काँक्रिटच्या जंगलात हरवत चाललेले पक्षी; सांगलीत पक्षी निरीक्षणाची चळवळ शाळांपर्यंत नेण्याची गरज

सांगली : सांगली आणि परिसरात गेल्या काही वर्षांत पक्षीनिरीक्षणाची चळवळ रुजतेय. सांगलीबरोबच जिल्ह्यात औदुंबर, शिराळा, आटपाडी येथे असे ग्रुप सक्रिय आहेत. शालेय मुलांपर्यंत ही चळवळ पोहोचवण्यासाठी शिक्षकांचाही पुढाकार अपेक्षित असल्याचे मत पक्षी निरीक्षकांनी व्यक्त केले. .दरवर्षी पाच जानेवारीला राष्ट्रीय पक्षी दिवस साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर शहरातील पक्षीनिरीक्षकांनी आपली मते नोंदवली. पाच जानेवारी पक्षी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. एकेकाळी आजूबाजूचा परिसर गजबजून टाकणारे पक्षी, सध्या वाढत्या काँक्रिटच्या जंगलामुळे नामशेष होत चालले आहेत. .Odisha Tourism: चिलिकाच्या पाण्यावर उमटले पक्ष्यांचे ठसे! ओडिशातील सरोवरात स्थलांतरितांचा किलबिलाट, पर्यटकांसाठी पर्वणी.पक्ष्यांच्या संवर्धनाचे महत्त्व लोकांना पटवून देण्यासाठी हा खास दिवस साजरा केला जातो. हा दिवस पर्यावरणातील पक्ष्यांचे महत्त्व आणि त्यांच्या संवर्धनाविषयी जागरूकता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. लोकांना पक्ष्यांच्या सौंदर्याची, विविधतेचे महत्त्व पटवून देणे हा या दिवसाचा मूळ उद्देश आहे. .त्याची सुरुवात २००२ मध्ये झाली. त्यासाठी एव्हीयन वेल्फेअर कोएलिशन या स्वयंसेवी संस्थेने पुढाकार घेतला. पक्ष्यांच्या नामशेष होणाऱ्या प्रजाती, त्यांचा अधिवास नष्ट होणे याकडे जगभरातील लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याचा तो हेतू हेता. यावर्षीची राष्ट्रीय पक्षी दिनाची संकल्पना अतिशय बोलकी आहे..Jayakwadi Birds: जायकवाडीवर पंखी पाहुण्यांची प्रतीक्षा लांबली! डिसेंबर उजाडूनही स्थलांतरित पक्षी दिसेना.पक्ष्यांचे संरक्षण हे पर्यायाने स्वतःचे संरक्षण. पक्षी पर्यावरण चक्राचा भाग आहेत. सृष्टीतील प्रत्येक सजिवांचा परस्परांच्या जगण्याशी संबंध आहे. गेल्या काही वर्षांत सांगली जिल्ह्यात विविध पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून पक्षी निरीक्षणची चळवळ जोम धरत आहे. बर्ड साँग, कॉस्मिक आयसारख्या संस्था पक्षीनिरीक्षणात सक्रिय झाल्या आहेत. .त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच सांगलीत जगभरातून स्थलांतरित पक्षी येत असल्याचे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सांगलीच्या आजूबाजूला या पक्ष्यांचे नेमकी आश्रयस्थळे शोधून तिथे पक्षी निरीक्षणासाठी जाणारे तरुण तरुणी दिसत आहेत. ही जैवविविधता जतन करण्यासाठी शालेय मुलांमध्ये बीज रोवण्याचे काम इथली अनेक पक्षी निरीक्षक मंडळी अविरतपणे काम करीत आहेत..‘बर्ड साँग’, नेकॉन्स, कॉस्मिक आय अशा काही संस्था आपल्या परीने पक्षीनिरीक्षणाची चळवळ शाळांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करीत आहेत. ही चळवळ व्यापक करण्यासाठी शाळांचा पुढाकार हवा. शालेय वयातच पक्षी पर्यावरणाविषयीची जागृती निर्माण करणे गरजेचे आहे. शाळा-शिक्षक अभ्यासक्रमाच्या चौकटीत अडकल्या आहेत. सरकारी शाळांमधील मुलांच्या नाना अडचणी. त्यांच्यापर्यंत पोहोचून आपल्याला काम करावे लागेल. या मुलांमध्ये मला आवड दिसते. त्यांना शिक्षकांनी त्यातले शैक्षणिक करिअर दाखवले पाहिजे.’’- शरद आपटे, बर्ड साँग.गेल्यावर्षी पक्षी संमेलन झाल्यानंतर जिल्ह्यात पक्षी निरीक्षणाविषयी चळवळ वाढतेय. नागरिक-विद्यार्थी येत आहेत. समाजमाध्यमांमुळेही त्याला प्रोत्साहन मिळतेय. शाळांनी पुढाकार घेऊन पक्षी निरीक्षणाची कार्यशाळा आयोजित कराव्यात. आम्ही त्यासाठी सहकार्य करू. ’’- अमोल जाधव, नेकॉन्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.