Sangli : काँक्रिटच्या जंगलात हरवत चाललेले पक्षी; सांगलीत पक्षी निरीक्षणाची चळवळ शाळांपर्यंत नेण्याची गरज

Bird Watching Movement Reaches : सांगली जिल्ह्यातील विविध संस्था शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये पक्षी निरीक्षणाच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव निर्माण करत आहेत, औदुंबर ते आटपाडीपर्यंत पक्षीनिरीक्षणाचा प्रवास; शाळांचा पुढाकार हवा, पर्यावरणप्रेमींची अपेक्षा
Bird watchers observing migratory birds during a field visit near Sangli.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : सांगली आणि परिसरात गेल्या काही वर्षांत पक्षीनिरीक्षणाची चळवळ रुजतेय. सांगलीबरोबच जिल्ह्यात औदुंबर, शिराळा, आटपाडी येथे असे ग्रुप सक्रिय आहेत. शालेय मुलांपर्यंत ही चळवळ पोहोचवण्यासाठी शिक्षकांचाही पुढाकार अपेक्षित असल्याचे मत पक्षी निरीक्षकांनी व्यक्त केले.

