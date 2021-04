गवा खरंच आलाय रे! एप्रिल फूल म्हणून दुर्लक्ष केलं पण नंतर घाबरगुंडी

तुंग (सांगली) : कारंदवाडी (ता. वाळवा) येथील लाड मळा व आवटी मळा या परिसरामध्ये गुरुवारी सकाळी सहाच्या सुमारास गव्याचे दर्शन झाल्याने ग्रामस्थांत भीतीचे वातावरण पसरले. कालच सांगलीमध्ये बिबट्या जेरबंद झाला तर तासगांवमध्ये गव्याला हुसकावून लावण्यात आले. वन्यप्राण्यांचे मानवी वसाहतीमध्ये दर्शन होत असतानाच कारंदवाडी येथील गावच्या दक्षिणेस मळ भाग परिसरात व नदी बाजूच्या परिसरात याचे दर्शन झाले. शेतात गेलेल्या मजुरांना आणि मर्दवाडीतुन शेतात येणाऱ्या ट्रॅक्टरचालकांना गवा दिसला. हेही वाचा - शाब्बास! सांगलीत सावित्रीच्या लेकींचा राज्यात झेंडा शेतात पाणी देण्यासाठी गेलेल्या मजुरांना गवा दिसताच ही बातमी गावात पसरली. परंतु आज १ एप्रिल असल्याने एप्रिलफुल करत आसावेत म्हणून लोकांनी दुर्लक्ष केले. परंतु शेतातल्या वावरासह गव्याचा फोटो सोशल मिडीयावर दिसताच त्याला पाहण्यासाठी परिसरात गर्दी होऊ लागली. परिसरात राहत असलेल्या लोकांमध्ये काही काळासाठी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. माणसांची गर्दी व आवाजाने गव्याने मर्दवाडीच्या दिशेने मळी भागातील परिसरात धूम ठोकली. या घटनेने गावात दिवसभर गवा आणि एप्रिलफूल यांची चर्चा रंगली. पण प्रत्यक्ष आपल्या भागात गवा आल्याचे निष्पन्न होताच ग्रामस्थांना सांगलीच्या जेरबंद केलेल्या बिबट्याची आठवण झाली. शिराळा वन विभागाला सांगली वनविभागातुन यासंबधीची माहिती देण्यात आल्याचे सांगितले.

