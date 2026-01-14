MLA Gopichand Padalkar leading a BJP bike rally during election campaigning in Sangli.

sakal

पश्चिम महाराष्ट्र

Gopichand Padalkar : घराणेशाहीवर जोरदार प्रहार; सांगलीत भाजपचे शक्तिप्रदर्शन, विकासासाठी भाजपलाच मत देण्याचे आवाहन

BJP Election Campaign : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीत भाजपचा आक्रमक प्रचार, राजकीय वातावरण तापले. धनगरी ढोल, फटाक्यांच्या आतषबाजीत काढलेल्या दुचाकी फेरीत भाजप नेते व कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
Published on

सांगली : काँग्रेस, राष्ट्रवादीला मतदान करून काहीही उपयोग होणार नाही. त्यांच्या घराणेशाहीच्या काळात शहरासाठी एकही काम झालेले नाही. आता भाजपला साथ द्या, असे आवाहन जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केले. 

