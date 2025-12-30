पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : महापालिका निवडणुकीत भाजपचा मोठा निर्णय; लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी नाही

BJP Bars Relatives of Elected : महापालिका निवडणुकीत घराणेशाही टाळण्यासाठी भाजपने आमदार, खासदार व मंत्र्यांच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला
BJP Bars Relatives of Elected

BJP Bars Relatives of Elected

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी द्यायची नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सांगली मिरज कुपवाड शहर महापालिकेतही अशीच एक जागा लोकप्रतिनिधीला सोडावी लागली आहे, तेथे भाजप उमेदवाराचा शोध घेत आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
Political Controversy
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com