Sangli Election : महापालिका निवडणुकीत भाजपचा मोठा निर्णय; लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी नाही

सांगली : महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी द्यायची नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सांगली मिरज कुपवाड शहर महापालिकेतही अशीच एक जागा लोकप्रतिनिधीला सोडावी लागली आहे, तेथे भाजप उमेदवाराचा शोध घेत आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बऱ्याच वेळा लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांनाही उतरवले जाते. आमदार, खासदार, मंत्री त्याच्या कुटुंबातील पत्नी, मुलगा, मुलगी, सून यांना उमेदवारी दिली जाते, असा अनुभव आहे. .Pune Municipal Election : भाजपचा दणका; घराणेशाहीला 'ब्रेक'; आमदार, खासदारांच्या मुलांना, नातेवाइकांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय.त्यामुळे इतर कार्यकर्त्यांत नाराजी तयार होते. ही नाराजी टाळण्यासाठी भाजपने यंदा पक्षाच्या आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी द्यायची नाही, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. .या निर्णयामुळे भाजपचे मिरजेचे आमदार सुरेश खाडे यांच्या कुटुंबातील सदस्या रसिका सुजित खाडे यांना उमेदवारी देण्यात आली नाही. त्या माजी मंत्री आमदार सुरेश खाडे यांचे पुत्र सुजित यांच्या पत्नी आहेत. मिरजेतील प्रभाग सातमधून त्या इच्छुक होत्या. .Pune Municipal Election : मोठी बातमी! आमदार, खासदारांच्या मुलांचे पत्ते कट; शनिवारी रात्री आले आदेश.त्यामुळे त्यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात होती. परंतु पक्षाने लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबातील सदस्यांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे रसिका खाडे यांना उमेदवारी दिलेली नसल्याचे समजते.