Sangli ZP : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी भाजप इच्छुकांची मुलाखत प्रक्रिया; सांगलीत दोन दिवसांची रणधुमाळी

सांगली : भाजपकडून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती शनिवारी (ता. १७) आणि रविवारी (१८) सांगलतील खरे सांस्कृतिक भवन येथे घेण्यात येणार असल्याची माहिती भाजप सांगली जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक व शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग यांनी दिली..सम्राट महाडिक म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी पक्षाकडे मोठ्या संख्येने इच्छुक उमेदवार आहेत. कोअर कमिटीमार्फत मुलाखती घेण्यात येणार आहे. मुलाखतीस येताना कोणत्याही प्रकारचे शक्तिप्रदर्शन करू नये, तसेच प्रत्येक इच्छुक उमेदवाराने एकट्यानेच आपल्या अर्जासहित उपस्थित राहावे.’’.Kolhapur Election : प्रशासकराज संपणार; जयसिंगपूर पालिकेवर कुणाचा झेंडा फडकणार?. जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांमधील सर्व जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांचे इच्छुक उमेदवार या दोन दिवसांत मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आले आहेत. शनिवारी सकाळपासून मुलाखती सुरू होणार आहेत. .तासगाव, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, खानापूर, शिराळा, कडेगाव आणि पलूस या तालुक्यातील इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत. रविवारी सकाळी ९ पासून मुलाखती सुरू होणार आहेत. या दिवशी मिरज, वाळवा, जत तालुक्यातील इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत..Kolhapur Election : वीस प्रभागांतून तब्बल ३२९ इच्छुक; काँग्रेससमोर उमेदवार निवडीचे मोठे आव्हान.या मुलाखती जिल्हाध्यक्ष, आमदार व प्रमुख नेते घेणार असून या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि संघटनात्मक शिस्त पाळली जाणार असल्याचेही महाडिक यांनी सांगितले. महाडिक यांनी सर्व इच्छुक उमेदवारांना आवाहन केले की, आपापल्या दिलेल्या वेळेत नियोजित ठिकाणी वेळेवर उपस्थित राहून पक्षाच्या या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे. .येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप अधिक ताकदीने उतरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या प्रसंगी भाजप सांगली जिल्हा सरचिटणीस विलास काळेबाग उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.