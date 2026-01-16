पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी भाजप इच्छुकांची मुलाखत प्रक्रिया; सांगलीत दोन दिवसांची रणधुमाळी

Zilla Parishad & Panchayat Samiti : दहा तालुक्यांतील जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांचे इच्छुक मुलाखतीसाठी उपस्थित,कोअर कमिटीमार्फत पारदर्शक व शिस्तबद्ध मुलाखत प्रक्रिया राबविणार
BJP leaders address media about interviews for Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections in Sangli.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : भाजपकडून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती शनिवारी (ता. १७) आणि रविवारी (१८) सांगलतील खरे सांस्कृतिक भवन येथे घेण्यात येणार असल्याची माहिती भाजप सांगली जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक व शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग यांनी दिली.

