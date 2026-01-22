Sangli Mayor Election : सांगलीत सत्तेसाठी नवा डाव! भाजपकडून राष्ट्रवादी (शरद पवार)कडे गुप्त संपर्क, राजकीय वर्तुळात खळबळ

सांगली : महापौर निवडणुकीसाठी भाजपकडून वेगवेगळ्या पर्यायांची जुळवाजुळव सुरू आहे. त्यात आता राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची भर पडली आहे. भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाने राष्ट्रवादीतून विजयी झालेल्या तीनपैकी एका हिंदुत्ववादी विचारांच्या नगरसेवकाशी संपर्क साधला असून असे समीकरण अस्तित्वात आले तर अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीला सत्तेपासून दूर रोखता येईल, असा भाजपमध्ये विचार प्रवाह आहे..महापालिकेत भाजपचे ३९, तर विरोधातील सदस्यांचेही तितकेच बळ आहे. महापौरपदाची निवडणूक कदाचित शिंदे शिवसेनेच्या मदतीने जिंकता येईल. मात्र स्थायी समिती सभापतिपद मिळवणे अवघड आहे. .Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.त्यासाठीच्या चाली भाजपच्या स्थानिक शीर्ष नेतृत्वाकडून सुरू आहेत. उद्या मुंबईत महापौरपदासाठीचे आरक्षण सोडत आहे. त्यानंतर इच्छुक निश्चित होतील. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, ‘याआधीच शिवसेना सोबत आहेच; राष्ट्रवादीचेही स्वागत असेल,’ असे विधान केले..मात्र त्यावर राष्ट्रवादीकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद आलेला नाही. राष्ट्रवादीतील बहुतांश नगरसेवकांचा सत्तेत जायचा कल आहे. विशेषतः स्थायी समिती सभापतिपद वाटून मिळाले तर अधिकच आनंद, अशी त्यांची भावना आहे. .Sangli Election : ईश्वरपूरमध्ये पुन्हा जयंतरावांचे ‘कारभारी’; पालिकेत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची सरशी.मात्र भाजपमधील दोन्ही आमदार गटाच्या नगरसेवकांचा राष्ट्रवादीला सत्तेत घेण्यास विरोध आहे. कारण राष्ट्रवादीला सत्तेत घेणे म्हणजे तंबूत उंटाला घेण्यासारखे आहे, असा भाजपमध्ये मतप्रवाह आहे. .त्यावर पर्याय म्हणून कालपासून शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादीला सोबत घेतले तर सत्तेत मर्यादित वाटा देऊन स्थिर सत्ता राबवता येईल, असा मतप्रवाह आहे. त्यासाठी भाजपकडून शरदचंद्र पवार पक्षातील एका हिंदुत्ववादी विचारांच्या नगरसेवकाशी संपर्क साधण्यात आला आहे. याबाबतचा जयंत पाटीलच निर्णय घेतील, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे..जयंत पाटील यांनी महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांना सोडून गेलेल्या सर्वांना विजयाचा मार्ग सुकर केला. मात्र शेवटी सत्तेची सूत्रे आपल्याच हातात ठेवून ते आपला हातचा दाखवून देण्यासाठी अशी झलक दाखवू शकतात. तसे झाले तर भाजपकडे शिंदे गटाच्या दोन सदस्यांसह ४४ सदस्यांचे बहुमत होऊ शकते. स्थायी समितीत सदस्यपद देऊन स्थिर सत्ता देऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.