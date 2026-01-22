पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Mayor Election : सांगलीत सत्तेसाठी नवा डाव! भाजपकडून राष्ट्रवादी (शरद पवार)कडे गुप्त संपर्क, राजकीय वर्तुळात खळबळ

BJP Explores : सांगली महापालिकेतील महापौर निवडणूक जवळ येत असताना राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सत्तेसाठी भाजपकडून विविध पर्यायांची चाचपणी सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : महापौर निवडणुकीसाठी भाजपकडून वेगवेगळ्या पर्यायांची जुळवाजुळव सुरू आहे. त्यात आता राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची भर पडली आहे. भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाने राष्ट्रवादीतून विजयी झालेल्या तीनपैकी एका हिंदुत्ववादी विचारांच्या नगरसेवकाशी संपर्क साधला असून असे समीकरण अस्तित्वात आले तर अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीला सत्तेपासून दूर रोखता येईल, असा भाजपमध्ये विचार प्रवाह आहे.

