Sangli Election : भाजपची यादी जाहीर होताच नाराज इच्छुक सक्रिय; अपक्ष की पर्याय, यावर रंगल्या बैठका

सांगली : महापालिका निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भाजपने उमेदवारांची अंतिम यादी फायनल केली आहे. पक्षाकडून अधिकृत यादी जाहीर करण्यात आली नसली, तरी बऱ्यापैकी नावे उघड झाल्याने अनेकांना पत्ता कट झाल्याचे लक्षात आले..त्यामुळे नाराज इच्छुकांनी आता पर्यायाची चाचपणी चालू केली आहे. अर्ज भरण्यास उद्या मंगळवारचा एकच दिवस शिल्लक असल्याने अपक्ष की पर्याय यावर त्यांचा खल सुरू आहे. भारतीय जनता पक्षाकडे इच्छुकांची मोठी गर्दी आहे. .Municipal Election : कुठेही जाऊ, पण उमेदवार राहू! बंडखोरीचीही जय्यत तयारी; अनेक प्रभागांत दहापेक्षा जास्त इच्छुक.पाचशेहून अधिक इच्छुकांनी पक्षाकडे उमेदवारीची मागणी केली. मात्र सर्वांचे समाधान करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे गट, विद्यमान नगरसेवक तसेच प्रभागातील इच्छुक उमेदवारांचे प्राबल्य लक्षात घेत पक्षाकडून उमेदवारांची यादी अंतिम करण्यात आली. .निश्चित झालेल्या उमेदवारांना पक्षाकडून निरोप देण्यात आले. अर्जही दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार आज अनेक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. दरम्यान, भाजपच्या यादीतून काही विद्यमान नगरसेवकांना डच्चू देण्यात आला. काही इच्छुकांनी पाच-सात वर्ष निवडणुकीची तयारी चालवली होती. .Sangli Election : काँग्रेससोबत बोलणी सुरूच; अन्यथा वंचित २१ जागांवर 'गॅस सिलिंडर'वर रणांगणात.लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचे उमेदवारांचे नेटाने काम केले. बऱ्याच जणांना नेत्यांनी उमेदवारीचा शब्द दिला. मात्र त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही. त्यामुळे नाराजांची संख्या वाढली आहे..नाराज इच्छुकांनी निवडणुकीची जोरदार तयारी केलेली. आता थांबावे लागत असल्याने समर्थक अस्वस्थ आहेत. आता संधी गेली तर पुन्हा पुढची पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार. यामुळे वाट पाहायची की पर्याय शोधायचा, यावर आता नाराजांचा खल सुरू आहे. .आपल्याला पक्षाकडून निरोप आला नाही याचा अर्थ यादीत नाव नाही, हे स्पष्ट झाल्यामुळे काहींनी समर्थकांची बैठक घेऊन चर्चाही केली. नेत्यांचा मान ठेवून थांबायचे, की पर्याय शोधून अर्ज दाखल करायचा याची चाचपणी इच्छुकांनी केलीय. .बऱ्याच जणांनी उमेदवारी अर्जही दाखल केले आहेत. त्यामुळे उद्या (ता. ३०) अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी हे नाराज कोणता निर्णय घेणार अपक्ष उभारण्याचे धाडस करणार की पाच वर्ष वाट पाहायची तयारी ठेवणार हे पाहावे लागेल.