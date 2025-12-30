पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : भाजपची यादी जाहीर होताच नाराज इच्छुक सक्रिय; अपक्ष की पर्याय, यावर रंगल्या बैठका

BJP Rebellion Buzz Ahead : भाजपने उमेदवारांची अंतिम यादी ठरवल्यानंतर अनेक इच्छुकांचा पत्ता कट झाल्याने पक्षांतर्गत नाराजी उफाळून आली आहे,भाजपने उमेदवारांची अंतिम यादी ठरवल्यानंतर अनेक इच्छुकांचा पत्ता कट झाल्याने पक्षांतर्गत नाराजी उफाळून आली आहे
BJP Rebellion Buzz Ahead

BJP Rebellion Buzz Ahead

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : महापालिका निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भाजपने उमेदवारांची अंतिम यादी फायनल केली आहे. पक्षाकडून अधिकृत यादी जाहीर करण्यात आली नसली, तरी बऱ्यापैकी नावे उघड झाल्याने अनेकांना पत्ता कट झाल्याचे लक्षात आले.

Loading content, please wait...
Bjp
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
political parties
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com