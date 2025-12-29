BJP struggles to manage candidate aspirations

Sangli Election : सांगलीत भाजपची उमेदवारी यादी अजूनही गुलदस्त्यात; इच्छुकांमध्ये आशा आणि नाराजीचा संघर्ष

BJP struggles to manage candidate aspirations : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडे मोठ्या संख्येने इच्छुक उमेदवार असून अधिकृत यादी जाहीर होण्यापूर्वीच पक्षांतर्गत तणाव वाढताना दिसत आहे.
Published on

सांगली : महापालिकेतील गत सभागृहातील सत्ताधारी असलेल्या भाजपकडे मोठ्या संख्येने इच्छुक उमेदवार आहेत. आज सायंकाळी काही नावे नव्‍याने चर्चेत आली. त्‍यामुळे इच्‍छुकांना उमेदवारी यादीची प्रतीक्षा लागली आहे.

