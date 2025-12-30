पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : चार जागांवरून तुटली भाजप-शिवसेना युती; सांगलीत राजकीय समीकरणे कोलमडली

BJP–Shiv Sena Alliance : अवघ्या चार जागांवरून सुरू असलेली जागावाटपाची कोंडी अखेर भाजप-शिवसेना युती तुटण्यास कारणीभूत ठरली,केंद्रीय व राज्य पातळीवरून युती टिकवण्याचे प्रयत्न होऊनही स्थानिक वाद आणि इच्छुकांची संख्या आडवी आली
BJP–Shiv Sena Alliance

BJP–Shiv Sena Alliance

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेची युती होणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात होते. आधी दोन गटांतील वादातून, त्यानंतर दोन पक्षांच्या जागावाटपातून केवळ चार जागांसाठी युती तुटली.

