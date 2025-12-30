Sangli Election : चार जागांवरून तुटली भाजप-शिवसेना युती; सांगलीत राजकीय समीकरणे कोलमडली

सांगली : भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेची युती होणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात होते. आधी दोन गटांतील वादातून, त्यानंतर दोन पक्षांच्या जागावाटपातून केवळ चार जागांसाठी युती तुटली. .पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत शिवसेनेचे नेते, मंत्री शंभूराज देसाई, राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, आमदार सुहास बाबर यांनी अनेक बैठका केल्या. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी राज्यात भाजप आणि सेना युती झाली पाहिजे, अशा स्पष्ट सूचना केल्या होत्या. त्यानंतरही युती तुटली. मुळात सेनेची येथे बर्गेनिग पॉवर कमी असल्याचा फायदा उठवत भाजपने त्यांना कोंडीत गाठले..Dhule Municipal Election : भाजप-शिवसेना नेत्यांची बंद दाराआड खलबते; जागावाटपाचा पेच सुटणार की स्वबळाची तयारी सुरू होणार?.भाजपची भूमिकाकेंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची दिल्लीत बैठक झाली. शिंदे यांनी राज्यातील घडामोडींची माहिती दिल्यानंतर शहा यांनी किमान राज्यात सेनेला सोबत घ्यावे, अशा सूचना दिल्या. .अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीबाबत गरजेनुसार धोरण राबवावे, अशी स्पष्टता केली. त्यामुळे सांगलीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तशीच मांडणी सुरू केली. राष्ट्रवादीकडे प्रस्ताव मागितले, मात्र फारशा गंभीर चर्चा झाल्या नाहीत. शिवसेनेला मात्र आम्ही सोबत घेणार आहोत, असे ते सतत सांगत होते..BMC Election: एकनाथ शिंदेंचा मित्रपक्षाला धक्का! अजित पवार गटाची ताकद शिंदेसेनेसोबत.खाडे-वनखंडे वादभाजप आणि शिवसेनेतील ताण वाढण्यामागे आमदार सुरेश खाडे आणि शिवसेनेचे महानगर प्रमुख मोहन वनखंडे यांच्यातील वादाचे प्रमुख कारण सांगितले जाते. खाडे यांनी वनखंडे यांचा मुलगा सागर याला मिरजेतून उमेदवारी आणि अंतिम टप्प्यात वनखंडे यांनाच सोबत घ्यायला विरोध दर्शवला. खाडे-वनखंडे वादामुळे चर्चा पुढे जाण्यात अडचणी आल्या..वनखंडे यांचा बळी, तरीही फिस्कटले‘वनखंडे यांची उमेदवारी सोडून शिवसेनेने चर्चेला यावे, तरच पुढे चर्चा होईल,’ असा निरोप भाजपकडून देण्यात आला. त्यानंतर शिवसेनेने थेट वनखंडे यांचा बळी देण्याची तयारी दर्शवली. वनखंडे यांची समजूत काढली, त्यांनी स्वतंत्र लढण्याची तयारी केली. शिवसेनेने भाजपसोबत चर्चेसाठी यादी केली. १२ ठिकाणी उमेदवारी मागितली. परंतु, चर्चा काही पुढे गेली नाही. हा उमेदवार चालणार नाही, या प्रभागात उमेदवारी मिळणार नाही, अशा अटी घातल्या गेल्या. त्यामुळे शिवसेनेची कोंडी झाली..आकड्यांचा खेळशिवसेनेकडून आधी २० जागांची मागणी करण्यात आली होती. शेवटच्या टप्प्यात १२ जागांची यादी समोर ठेवली गेली. पुन्हा आठवर ते तडजोडीला तयार झाले, मात्र भाजपकडे इच्छुकांची संख्याच प्रचंड असल्याने कुणाला डावलायचे, याचे कोडे झाले. भाजप नेत्यांना कुठेही दोन पावले मागे जाणे, समर्थकाला उमेदवारी नाकारणे शक्य नव्हते, असे त्या गोटातून स्पष्ट करण्यात आले. .मुख्यमंत्र्यांपर्यंत विषय सांगलीत भाजप-शिवसेनेच्या युतीचा वाद टोकाला गेल्यानंतर मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात चर्चा झाली. त्यांनी ताणाताणी न करता चर्चा करून विषय संपवावा, अशा सूचना केल्या. अखेर मार्ग निघत नसल्याने दोन्ही नेत्यांना कळवून युती तोडण्यात आल्याचे जाहीर झाले. भाजपने रविवारी रात्री सर्वच उमेदवारांना बोलावून, उमेदवारी दिल्याची घोषणा केली. त्यानंतर शिवसेनेने मोजक्या जागांवर लढण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या..वरिष्ठ पातळीवरून आम्हाला युती करायचीच आहे, असे आदेश असल्यामुळे आम्ही भाजपसोबत चर्चा करत राहिलो. त्यांना त्यात रस नाही, हे लक्षात आले होते. अगदी आम्ही प्रमुख नेते असलेल्या मोहन वनखंडे यांना सोडून युतीला तयार होतो, मात्र त्यांची इच्छाच नसावी. या घोळात आम्ही काही चांगले उमेदवार हातातून सोडले. परंतु, आम्ही आता स्वतंत्रपणे लढणार आहोत. ताकदीचे उमेदवार देणार आहोत. शिवसेनेला इथे चांगला विचार रुजवायचा आहे, नवे कार्यकर्ते घडवायचे आहेत. ही निवडणूक आम्ही एका वेगळा पातळीवर नेऊ, चांगल्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणू.-आमदार सुहास बाबर, शिवसेनेचे नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.