पश्चिम महाराष्ट्र

Kameeri ZP : निर्णयाला विलंबाने निवडणूक नेत्यांच्या हाताबाहेर; युवकांनीच हाती घेतली निवडणूक, ग्रामपंचायतींसाठी वातावरण ठरणार पोषक

BJP Victory : कामेरी जिल्हा परिषद गटातील निवडणूक यावेळी पारंपरिक नेत्यांच्या हातातून निसटून थेट युवकांच्या नेतृत्वाखाली गेली. भाजपच्या रणनीती, महायुतीच्या एकजुटी आणि जयराज पाटील यांच्या युवा फळीमुळे या गटात मोठा राजकीय बदल पाहायला मिळाला.
Kameeri ZP election.

Kameeri ZP election.

sakal

दिलीप क्षीरसागरसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कामेरी : कामेरी जिल्हा परिषद गटात भाजपने विजय मिळविली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (श. प) पक्षाचे माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अ. प.) गटाचे माजी आमदार शिवाजीराव नाईक यांच्या वर्चस्वाला मात्र या गटात धक्का बसला आहे. या दोन्ही गटाला पुन्हा वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
political
Youth
election
Gram Panchayat
Paschim maharashtra
Political Accountability

Related Stories

No stories found.