Kameeri ZP : निर्णयाला विलंबाने निवडणूक नेत्यांच्या हाताबाहेर; युवकांनीच हाती घेतली निवडणूक, ग्रामपंचायतींसाठी वातावरण ठरणार पोषक

कामेरी : कामेरी जिल्हा परिषद गटात भाजपने विजय मिळविली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (श. प) पक्षाचे माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अ. प.) गटाचे माजी आमदार शिवाजीराव नाईक यांच्या वर्चस्वाला मात्र या गटात धक्का बसला आहे. या दोन्ही गटाला पुन्हा वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे..कामेरी जिल्हा परिषद गटात यापूर्वी माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक यांचे वर्चस्व होते. त्यांच्या गटाचे यापूर्वी कामेरी जिल्हा परिषद गट व कामेरी पंचायत समिती गणात उमेदवार विजयी झाले होते. ऐतवडे बुद्रुक गणात जयंत पाटील गटाला यश आले होते. .Pandharpur Election Results: पंढरपूर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची बाजी; भाजपसह परिचारक गटाला धक्का, कल्याणराव काळे, गणेश पाटील यांना नाकारले!.यावेळी समीकरण बदलले होते. आमदार सदाभाऊ खोत, सम्राट महाडिक, ज्येष्ठ नेते सी. बी. पाटील यांच्या महायुतीतून माजी आमदार शिवाजीराव नाईक बाजूला गेले. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाशी हात मिळवणी केली..निवडणूक नेत्यांच्या हाताबाहेर गेली. युवकांनीच ही निवडणूक हाती घेतली. सर्वत्र भाजपचे वारे असल्यामुळे जयराज पाटील यांना फायदा झाला. प्रतिस्पर्धी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे रणजित पाटील यांच्यापेक्षा ३५१३ मताचे अधिक्य मिळून कमळ फुलले..Karad Panchayat Samiti Results: कऱ्हाड पंचायत समितीत भगवा; भाजपचे आमदार डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडेंचा जलवा!.मागीलवेळी विकास आघाडीच्या सौ. सुरेखा जाधव यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या छाया पाटील यांचा पराभव केलेला. कामेरी गणात सौ. सविता पाटील, व ऐतवडे बुद्रुकच्या धनश्री माने राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विजयी झालेल्या..यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष छगनबापू पाटील यांचे नातू व ज्येष्ठ नेते सी. बी. पाटील यांचे सुपुत्र जयराज पाटील यांची भाजपमधून उमेदवारी जाहीर झाली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सत्यजित देशमुख, सदाभाऊ खोत, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, राहुल महाडिक, आमदार विनय कोरे, खासदार धैर्यशील माने, ज्येष्ठ नेते सी. बी. पाटील यांनी जयराज पाटील यांच्या विजयासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली..माजी आमदार मानसिंगराव नाईक गटाचे युवा नेते डॉ. रणजित पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने बळ मिळाले. प्रतिस्पर्धी उमेदवार म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे रणजित पाटील हे रिंगणात होते. मात्र, आमदार जयंत पाटील यांनी अर्ज भरण्याच्या वेळी उमेदवारी जाहीर केली. प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. यापूर्वी रणजित पाटील जिल्हा परिषदेत निवडून आले होते. गटाची फेररचना झाल्याने फटका बसला. .त्यांच्याच गटाचे सदस्य शुभम पाटील यांनी सहा महिन्यांपूर्वी महाडिक युवाशक्तीत प्रवेश केला त्यामुळे महाडिक गटाचे वर्चस्व वाढले. कामेरी पंचायत गणासाठी भाजपमधून शुभम पाटील यांना उमेदवारीची लॉटरी लागली. त्यांच्या विरोधात या गणासाठी माजी आमदार शिवाजीराव नाईक गटाचे कार्यकर्ते शहाजी पाटील यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातून उमेदवारी देण्यात आली. मात्र, यश मिळवता आले नाही..प्रतिस्पर्धी शुभम पाटील यांनी १५५६ मतांची आघाडी घेऊन विजय मिळवला. ऐतवडे बुद्रुक गणात भाजपकडून धनंजय शेटे तर विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवार पक्षाकडून अनिल माळी उभे होते. माळी यांनी ९७ मतांची आघाडी घेत भाजपच्या धनंजय शेटे यांचा पराभव केला. यावेळची निवडणूक निर्णायक ठरली..विजयी उमेदवार जयराज पाटील यांनी युवकांची फळी निर्माण केली. त्यांचे वडील ज्येष्ठ नेते सी. बी. पाटील यांच्यासह कुटुंब प्रचारात सक्रिय होते. आमदार सत्यजित देशमुख यांचा विकास निधी जयराज पाटील यांनी मोठ्या प्रमाणात आणला. त्याचाही फायदा झाला. जयराज पाटील यांना तेरापैकी १२ गावांत मताधिक्य मिळाले. छगनबापू पाटील गटाला पुन्हा ऊर्जितावस्था आली. ग्रामपंचायतीसाठी हे पोषक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.