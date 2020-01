विषय समिती सभापतींच्या निवडीतूनही भाजपची माघार

नगर : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडींप्रमाणेच विषय समित्यांच्या सभापतींच्या निवडीही मंगळवारी (ता.14) बिनविरोध पार पडल्या. भाजपच्या उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज ऐनवेळी माघारी घेतल्याने बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. राज्यात महाविकास आघाडी झाल्यानंतर जिल्ह्यातही महाविकास आघाडीने जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व मिळविले. अधिक वाचा- माळरानावर बहरली रानफुले जिल्हा परिषदेत सभापतिपदासाठी आज विशेष सर्वसाधारण सभा पीठासीन अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सकाळी अकरा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास मुदत होती. या वेळी महिला बालकल्याण समितीसाठी चार महिलांनी, तर समाजकल्याण समितीसाठी दोन जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. दोन विषय समित्यांसाठी एकूण नऊ जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. भाजप व महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल होते. शिवसेनेच्या सदस्यांनी स्वतंत्रपणे उमेदवारी अर्ज दाखल केले. अर्ज माघारीचे आवाहन दुपारी तीनच्या सुमारास महाविकास आघाडीचे सर्व सदस्य जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात दाखल झाले. भाजपचे सदस्य व विखे गट सभागृहात एकत्र झाले. सुरवातीला पीठासीन अधिकाऱ्यांनी अर्जांची छाननी केली. ही प्रक्रिया तीन वाजून दहा मिनिटांनी पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यास दहा मिनिटांचा अवधी दिला.

जिल्हा परिषद सदस्य सुनील गडाख, मीरा शेटे, उमेश परहर, काशिनाथ दाते व जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले इच्छुकांना उमेदवारी अर्ज माघारी घ्यावे, असे आवाहन करत होते. त्यानंतर शरद नवले, अनिल कराळे, शरद झोडगे, सुषमा दराडे, राणी लंके, दीपाली गिरमकर, रामहरी कातोरे, जालिंदर वाकचौरे, सोमीनाथ पाचरणे यांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. 'समाजकल्याण'वर उमेश परहर यांची फेरनिवड समाजकल्याण समितीचे विद्यमान सभापती उमेश परहर यांची पुन्हा, तर महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतिपदी कॉंग्रेसच्या मीरा शेटे यांची बिनविरोध निवड झाली. दोन विषय समित्यांच्या सभापतिपदासाठी शिवसेनेचे काशिनाथ दाते व क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाचे सुनील गडाख यांचीही बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली. गडाख, दाते या दोघांना कोणत्या समित्या द्यायच्या याचा निर्णय जिल्हा परिषद अध्यक्षांना आहे. त्या त्यांच्या समित्या जाहीर करतील. यांनी भरले होते अर्ज समाजकल्याण- उमेश परहर, सोमीनाथ पाचरणे.

महिला बालकल्याण - मीरा शेटे, पंचशिला गिरमकर, सुषमा दराडे, राणी लंके, विषय समिती- सुनील गडाख, काशिनाथ दाते, जालिंदर वाकचौरे, रामहरी कातोरे, अनिल कराळे, शरद झोडगे, शरद नवले. क्‍लिक करा- नगरला सहा फेब्रुवारीपासून सकाळ शॉपिंग महोत्सव कराळे यांना मिळाला नाही शिवसेनेचा सूचक अनिल कराळे यांनी सभापतिपदासाठी उमेदवारी अर्ज सादर केला. त्यांच्या एका अर्जावर सूचक म्हणून काशिनाथ दाते यांची स्वाक्षरी होती, तर दुसऱ्या अर्जावर त्यांना शिवसेनेचा सूचक न मिळाल्याने राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष प्रताप शेळके यांची स्वाक्षरी घ्यावी लागली. राणी लंके यांनाही शिवसेनेकडून सूचक म्हणून कोणी भेटले नाही. त्यामुळे त्यांनी सूचक म्हणून राष्ट्रवादीच्या सदस्य तेजश्री घुले यांची स्वाक्षरी घेतली. आता कशाला बोलवता? प्रतोद निवडीवेळी विश्‍वासात घेतले नाही. आता सत्काराच्या कार्यक्रमाला कशाला बोलवता, असा सवाल जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील यांनी या वेळी सभागृहात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पक्ष निरीक्षक अंकुश काकडे यांना केला. काकडे यांनी विखे पाटील यांना सत्कार सोहळ्याच्या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, यासाठी बोलविले होते. त्यावर त्यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली.

