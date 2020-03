मिरज दर्गा परिसरात पोलिसांकडून सर्वत्र नाकाबंदी

याशिवाय परगावाहून दर्ग्याकडे येणाऱ्या भक्तांना शहराबाहेर रोखण्यासाठी ही सर्व रस्त्यांवर नाकाबंदी केली आहे. आज (गुरुवारी) सायंकाळी दर्गा परिसरात भक्तांची गर्दी वाढू लागताच पोलीस यंत्रणेने या ठिकाणी दर्गा परिसरात जाऊन भक्त आणि तेथील कार्यकर्त्यांना 'करोना'च्या पार्श्वभूमिवर कृपया शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा असे आवाहन केले. आणि भक्तांना दर्गा परिसर रिकामा करण्यास सांगितले. यावेळी काही कार्यकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांशी वाद घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पोलिस अधिकाऱ्यांनी या कार्यकर्त्यांची समजूत काढत त्यांना भक्तांची दिशाभूल करू नये असे आवाहन केले. दरम्यान भक्तांना समजून सांगण्यासाठीही पोलिस विशेष प्रयत्नशील आहेत. दर्ग्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी असलेल्या आठ ठिकाणी ठिकाणी बंदोबस्त ठेवला आहे. येथून कोणत्याही भक्ताला दर्ग्यामध्ये प्रवेश करता येणार नाही. रात्री उशिरा मिरज शहरात येणाऱ्या पंढरपूर, सांगली, कोल्हापूर, म्हैसाळ, बेडग आणि मालगाव या सर्व रस्त्यांवर चौक्‍या उभारून दर्ग्यात जाणाऱ्या भक्तांना आपण दर्ग्यामध्ये जाऊ नये असे आवाहन

Web Title: Blockade by police everywhere in Miraj Durga area