मुळाच्या पाण्यात तरुणाचा मृतदेह

राहुरी : लाख (ता. राहुरी) येथे आज (रविवारी) सकाळी आठ वाजता मुळा नदीपात्रात तीस वर्षे वयाच्या तरुणाचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना आढळला. मृताची ओळख अद्याप पटलेली नाही. लाख येथे मुळा नदीपात्रातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यात काटेरी झुडपात मृतदेह अडकलेला होता. मृताच्या अंगात लाल रंगाचा टी-शर्ट आहे. शर्टच्या खिशावर व मागील बाजूस इंग्रजी अक्षरात 'NEEM' असे लिहिलेले आहे. राखाडी रंगाची स्पोर्ट पॅन्ट घातलेली आहे. मृत तरुण 30 ते 35 वर्षे वयाचा आहे. आसपासच्या पोलीस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार दाखल नाही. त्यामुळे, मृताची ओळख पटविण्यासाठी पोलीस शोध घेत आहेत. राहुरी पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आलेली आहे.

Web Title: The body of the young man in the mula river water