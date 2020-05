सांगलीच्या फौजदार गल्लीत का उडाला गोंधळ?

सांगली : जीवनावश्‍यक वस्तूच्या गाडीतून दोघे जण सोमवारी रात्री येथील फौजदार गल्लीत आल्याने खळबळ उडाली. नागरिकांना याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर गोंधळ निर्माण झाला. नागरिकांनी तातडीने महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना माहिती दिली आहे. दोघेही घाटकोपर (मुंबई) येथून आल्याचे समोर आले. दोघांची तपासणी करून होम क्वारंटाईन केल्याचे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले. "कोरोना'चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील सीमाभागात बंदोबस्त तैनात आहे. परजिल्ह्यातून येणाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. परवाना असल्याशिवाय जिल्ह्यात येण्यास परवानगी दिली जात नाही. गेल्या काही दिवसांत परजिल्ह्यातून आलेल्यांमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर सीमाभागात आणखी काटेकोरपणे तपासणी केली जात आहे. अशातच मुंबईतील घाटकोपर येथून दोघे जण जीवनावश्‍यक गाडीतून फौजदार गल्लीत आज आले. ही माहिती नागरिकांना कळाल्यानंतर गोंधळ निर्माण झाला. पहिल्यांदा त्यांनी सांगलीतूनच आल्याचे सांगितले. त्यानंतर नागरिकांनी तातडीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. त्यानंतर त्या लोकांची माहिती काढून त्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यात आई आणि मुलीचा समावेश असल्याचे समोर आले. त्यांना येत्या 14 दिवसांसाठी होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. सांगली जिल्ह्यात या आधीच बाहेरून आलेल्या लोकांमुळे कोरोना संसर्ग झाल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे बाहेरून येणाऱा प्रत्येक माणूस आता तपासला जातो आहे. त्यातच हे दोघे कसे आले, हे स्पष्ट झाल्यानंतर आता प्रशासन पुढील कारवाई करण्याची शक्यता आहे.

