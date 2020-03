ब्रेकिंग ः कुकडीचे आवर्तन सुटले, रोहित पवार यांची माहिती 

कर्जत: कर्जत तालुक्यासाठी कुकडीचे आवर्तन आज (दि. १३) सायंकाळपासुन सुरू होत असल्याची माहिती आमदार रोहित पवार यांनी दिली आहे. आवर्तन सुटल्यानंतर पाच ते सहा दिवसांमध्ये ते पाणी करमाळा तालुक्यासाठी जाईल. आठ ते नऊ दिवस करमाळा तालुक्यासाठी हे पाणी राहणार आहे. करमाळा तालुक्यासाठी हे कुकडीचे पाणी दिल्यानंतर म्हणजेच मार्च अखेर हे कुकडीचे पाणी कर्जत तालुक्यासाठी अठरा ते एकोणीस दिवस राहणार अाहे. त्यानंतर इतर तालुक्यासाठी पाण्याचे नियोजन होणार असल्याचे आमदार पवार यांनी सांगितले.

सीना व कुकडी धरण लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची कोळवडी येथे काही दिवसांपूर्वी पाणी नियोजनाबाबत आवर्तनपुर्व बैठक झाली होती. पुढील आवर्तन हे कधी सोडले जावे? याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली होती. कुकडी व सीना लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मार्च अखेरीस पाणी सोडले तर शेती पिकांसाठी योग्य राहील अशी मागणी शेतकऱ्यांनी आमदार रोहित पवार यांच्याकडे केली होती. आमदार रोहित पवार व इतर तालुक्यातील आमदारांच्या बैठकीत पाण्याबाबत चर्चा करून जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडुन आवर्तनासाठी परवानगी मिळाली होती. आमदार रोहित पवार व इतर तालुक्यातील आमदार व जलसंपदा मंत्री तसेच कुकडी व सीना प्रकल्पाचे संबंधित अधिकारी यांच्या झालेल्या बैठकीत कोणत्याही तालुक्यावर पाणी वाटपाबाबत अन्याय होणार नाही. त्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी देण्यात येईल असे मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले आणि त्याच अनुषंगाने आज पाण्याचे वेळेत आवर्तन सुटले आहे. आमदार रोहित पवार यांनी शब्द दिल्याप्रमाणे पाण्याचे दुसरे आवर्तनही वेळेत सुटले असल्याने शेतकऱ्यांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. सीनाचेही आवर्तन अठरा तारखेला!

कुकडीचे आवर्तन वेळेत सुटले असुन आता सीना धरणाचे आवर्तनही येत्या अठरा तारखेला सुरू होणार आहे. लाभधारक शेतकऱ्यांनी पाण्याचा योग्य वापर करावा. कोणत्याही पोटचाऱ्यांची मोडतोड करू नये.कुकडीचे टेल-टु-हेड पाणी वाटप होणे गरजेचे आहे. सर्वांना समान पाणी वाटप होईल याकरता सहकार्य करण्याचे आवाहन आमदार पवार यांनी केले आहे.

