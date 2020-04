ब्रेकिंग : दोन लेकरांसह आईची विहिरीत आत्महत्या 

जत (सांगली)- नवाळवाडी (ता. जत) येथे माहेरी जाण्यास पतीने नकार दिल्याने एका महिलेने दोघा लहान लेकरांसह विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. बेबीजान इब्राहिम नदाफ (वय 35), जोया नदाफ (वय 5 वर्षे) व सलमान नदाफ (वय 3 वर्षे, सर्व नदाफ वस्ती, नवाळवाडी) अशी मृतांची नावे आहेत. आज सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. जत पोलिस ठाण्यात या घटनेची नोंद झाली आहे. पोलिसांनी माहिती दिली, की इब्राहिम नदाफ यांच्या पहिल्या पत्नीचा मृत्यू झाला आहे. तिला एक मुलगा आहे. नात्यातीलच बेबीजानशी सन 2011 मध्ये इब्राहिमचा विवाह झाला. इब्राहिम मुंबईत खासगी कंपनीत वाहनचालक म्हणून काम करीत होता. दोन वर्षांपासून ते नवाळवाडी येथे गावात राहून शेती करीत आहे.

चार दिवसांपासून बेबीजान विजापूर येथे माहेरी जाण्यासाठी पती इब्राहिमकडे हट्ट धरत होत्या. मात्र, "कोरोना' मुळे संचारबंदी लागू असल्याने जाता येत नसल्याने पतीने थोड्या दिवसांनी सोडून येतो, असे सांगितले. मात्र, बुधवारी रात्री याच कारणामुळे पती-पत्नींत वाद झाला. गुरूवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे बेबीजान दोघा मुलांसह घराशेजारी विहिरीजवळ लिबांच्या झाडाखाली बसण्यास गेली.

दरम्यान, सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास दोन्ही मुलासह बेबीजानने विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली. त्याची पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे.



