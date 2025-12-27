Brown Shrike : गुलाबी थंडीत कृष्णाकाठी अवतरला विदेशी पक्षी; उत्तर आशियातून प्रथमच दाखल, काय आहे 'खाटीक'चं वैशिष्ट्य?

अंकलखोप (सांगली) : गुलाबी थंडीत सातासमुद्रापारचे पक्षी निसर्गसंपन्न ‘कृष्णा’काठी येतात. असाच एक देखणा, चपळ आणि डोळ्यांत भरण्यासारखा तपकिरी खाटीक (Brown Shrike Bird) हा विदेशी पाहुणा प्रथमच पलूस तालुक्यात अवतरला आहे. आमणापूर येथील नागोबा कट्टा परिसरातील हिरवाईत पक्ष्याचे दर्शन झाले. निसर्गप्रेमींच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले आहे. .लांबट शेपटीची लयबद्ध हालचाल करत, डोळ्यांवर जणू काळा चष्मा (Mask) चढवल्यासारख्या रुबाबदार अवतारात पक्षी फांदीवर बसतो, तेव्हा अधिकच खुलून दिसतो. उत्तर आशियातील गारठ्यातून आलेला हा छोटासा प्रवासी पक्षी आमणापूरचा पाहुणचार घेण्यासाठी पहिल्यांदाच दाखल झाला आहे. पक्षिप्रेमी संदीप नाझरे यांनी त्याला कॅमेऱ्यात टिपले आहे..Maharashtra Tourism : आयुष्यात एकदा तरी इथं फिरलाच पाहिजे! महाराष्ट्रातील टॉप 10 ठिकाणं पाहून थक्क व्हाल.ई-बर्ड (eBird) या जागतिक व्यासपीठावर नोंद करून आमणापूरच्या पक्षिवैभवात भर पाडली आहे. सांगली परिसरात या पक्ष्याची दरवर्षी हजेरी असली, तरी पलूसमध्ये हे पहिलेच दर्शन असल्याने पक्षी अभ्यासक डॉ. नंदिनी पाटील यांनी सांगितले..Maharashtra Tourism : अनुभवा स्वर्गसुख! 2000 फूट उंचीवर वसलेलं 'हे' छुपं हिल स्टेशन महाबळेश्वरलाही देतंय टक्कर!.एक ‘मास्क’ धारी शिकारी रूप : पाठीवर ऊबदार तपकिरी रंगाची शाल पांघरलेला आणि डोळ्यांवर काळी रेघ असलेला हा पक्षी दिसायला अतिशय मोहक असतो.शिकारीची कला : दिसायला सुंदर असला तरी हा पक्षी अत्यंत तीक्ष्ण नजरेचा शिकारी आहे. काट्याकुट्यांच्या झाडांवर आपली शिकार ‘टांगून’ ठेवण्याच्या अनोख्या शैलीमुळेच त्याला ‘खाटीक’ नाव मिळालेय.स्थलांतर : हे पक्षी प्रामुख्याने उत्तर आशिया आणि सायबेरियाच्या भागातून हिवाळ्यात भारतात स्थलांतर करतात. थंडीच्या दिवसांत ते अन्नाच्या शोधात दक्षिण आशियाई देशांमध्ये येतात.खाटीक नाव का पडले? : या पक्षाला ‘खाटीक’ (Shrike) म्हणण्यामागे एक खास कारण आहे. हा पक्षी शिकारीला (कीटक, छोटे सरडे किंवा छोटे पक्षी पकडल्यानंतर एखाद्या झाडाच्या काट्यात टोचून ठेवतो. नंतर आरामात खातो. शिकार साठवण्याच्या, फाडण्याच्या या पद्धतीमुळे याला ‘खाटीक’ असे म्हटले जाते.आवाज: हा पक्षी विविध प्रकारचे आवाज काढण्यात पटाईत आहे. इतर पक्षांच्या आवाजाची नक्कल करण्यातही तो निष्णात असतो.अधिवास: हा पक्षी मोकळी मैदाने, झुडपी जंगले आणि शेतीचा परिसर अशा ठिकाणी राहणे पसंत करतो, जिथून त्याला आपली शिकार सहज शोधता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.