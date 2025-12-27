पश्चिम महाराष्ट्र

Brown Shrike : गुलाबी थंडीत कृष्णाकाठी अवतरला विदेशी पक्षी; उत्तर आशियातून प्रथमच दाखल, काय आहे 'खाटीक'चं वैशिष्ट्य?

First Recorded Sighting of Brown Shrike in Palus Taluka : आमणापूर येथे कृष्णाकाठी पहिल्यांदाच तपकिरी खाटीक पक्ष्याचे दर्शन झाले. उत्तर आशियातून आलेल्या या विदेशी पाहुण्याने पक्षिप्रेमींचे लक्ष वेधले.
सकाळ डिजिटल टीम
अंकलखोप (सांगली) : गुलाबी थंडीत सातासमुद्रापारचे पक्षी निसर्गसंपन्न ‘कृष्णा’काठी येतात. असाच एक देखणा, चपळ आणि डोळ्यांत भरण्यासारखा तपकिरी खाटीक (Brown Shrike Bird) हा विदेशी पाहुणा प्रथमच पलूस तालुक्यात अवतरला आहे. आमणापूर येथील नागोबा कट्टा परिसरातील हिरवाईत पक्ष्याचे दर्शन झाले. निसर्गप्रेमींच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले आहे.

